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Precipita dal tetto di uno chalet: morto un operaio a Diablerets

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso e le autorità hanno immediatamente avviato gli accertamenti.
Precipita dal tetto di uno chalet: morto un operaio a Diablerets
POLIZIA CANTONALE VAUD
Fonte red
elaborata da Redazione
Precipita dal tetto di uno chalet: morto un operaio a Diablerets
Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso e le autorità hanno immediatamente avviato gli accertamenti.

Un operaio di 39 anni, cittadino francese residente nella regione, ha perso la vita nel pomeriggio di giovedì 23 luglio in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto a Les Diablerets, nel comune vodese di Ormont-Dessus.

Secondo le prime informazioni, intorno alle 15 l’uomo stava effettuando lavori di copertura sul tetto di uno chalet quando, giunto nella parte bassa della struttura, è precipitato da un’altezza di diversi metri per cause che dovranno essere chiarite dall’inchiesta.

I colleghi presenti sul cantiere hanno immediatamente allertato i soccorsi. Giunti sul posto, i sanitari hanno tentato di rianimare la vittima, ma ogni sforzo si è rivelato vano. L’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente.

Il Ministero pubblico è stato informato e il procuratore ha aperto un’istruzione penale.

L’intervento ha mobilitato due pattuglie della gendarmeria, gli specialisti della polizia scientifica, un elicottero della Rega e un membro dell’Equipe de soutien d’Urgence (ESU).

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