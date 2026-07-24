Precipita dal tetto di uno chalet: morto un operaio a Diablerets
Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso e le autorità hanno immediatamente avviato gli accertamenti.
Un operaio di 39 anni, cittadino francese residente nella regione, ha perso la vita nel pomeriggio di giovedì 23 luglio in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto a Les Diablerets, nel comune vodese di Ormont-Dessus.
Secondo le prime informazioni, intorno alle 15 l’uomo stava effettuando lavori di copertura sul tetto di uno chalet quando, giunto nella parte bassa della struttura, è precipitato da un’altezza di diversi metri per cause che dovranno essere chiarite dall’inchiesta.
I colleghi presenti sul cantiere hanno immediatamente allertato i soccorsi. Giunti sul posto, i sanitari hanno tentato di rianimare la vittima, ma ogni sforzo si è rivelato vano. L’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente.
Il Ministero pubblico è stato informato e il procuratore ha aperto un’istruzione penale.
L’intervento ha mobilitato due pattuglie della gendarmeria, gli specialisti della polizia scientifica, un elicottero della Rega e un membro dell’Equipe de soutien d’Urgence (ESU).
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!