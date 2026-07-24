Nuovi dazi Usa: tutti i partiti sono critici

I nuovi dazi statunitensi «dimostrano ancora una volta che gli Stati Uniti di Trump non sono un partner affidabile», denuncia da parte sua il Partito socialista (PS), sottolineando che la politica del presidente americano è «irrazionale e imprevedibile». «La strategia isolazionista e compiacente della Svizzera non ha funzionato»; di conseguenza «il Consiglio federale e il ministro dell'economia Guy Parmelin devono smettere di tentare di ingraziarsi gli Stati Uniti proponendo continuamente nuove concessioni». Secondo il copresidente del Gruppo socialista alle Camere federali e consigliere nazionale vodese Samuel Bendahan, la Svizzera deve fare marcia indietro sulle promesse relative all'allentamento delle norme di omologazione per le automobili e i dispositivi medici in Svizzera.

Il PLR condanna fermamente l'aumento dei dazi doganali al 12,5% nei confronti della Svizzera imposti dagli Stati Uniti. Si tratta di una misura ingiusta, decretata in modo pretestuoso dal presidente americano, che minaccia numerosi posti di lavoro e PMI nella Confederazione, scrive il partito in un comunicato. Per rimanere competitiva, è essenziale che la Svizzera si impegni a favore del libero scambio e rinunci all'introduzione di nuove tasse, sottolinea la nota.