Riunione Ue sulle quote di emissione, Svizzera invitata

Come annunciato la scorsa settimana, la Commissione europea intende alleggerire sensibilmente gli oneri a carico dell'industria europea e rallentare notevolmente il ritmo di riduzione delle emissioni di CO2 nell'ambito di questo sistema. La Svizzera è rappresentata a Dublino dalla direttrice dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Katrin Schneeberger.

Le discussioni rivestono particolare importanza per la Svizzera, poiché il modello elvetico in materia di quote di emissione è collegato a quello dell'UE. I due devono rimanere compatibili, ha affermato la scorsa settimana un portavoce dell'UFAM. Qualsiasi modifica deve essere esaminata in seno a un comitato misto tra Bruxelles e Berna.