Nuovi dazi Usa: c'è chi parla di «sollievo»

D'altro canto la Svizzera subisce un trattamento sfavorevole di 2,5 punti percentuali rispetto all'Unione europea. Sahgal ricorda che la differenza è dovuta all'assenza, nella legislazione elvetica, di una legge specifica contro il lavoro forzato e che la differenza si spiega con una scelta politica americana. «Gli Stati Uniti hanno detto, l'UE ha una legge del genere, la Svizzera no», ha riassunto, aggiungendo che numerosi imprenditori sono contrari a una legge simile a causa dei costi supplementari che comporterebbe.

Secondo il direttore della Camera di commercio non è però vero che la Confederazione non lotti a sufficienza contro il lavoro forzato. «Penso che la Svizzera faccia abbastanza ma con un approccio diverso». Anche la cooperazione con il settore privato sarebbe «diversa, ma non meno efficace», rispetto al sistema attuato negli Usa o nell'Unione europea.