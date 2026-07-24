È morto il giornalista William Heinzer
Aveva 75 anni
BERNA - Il giornalista William Heinzer, figura di spicco del mondo dell'informazione nella Svizzera romanda, è deceduto all'età di 75 anni, ha annunciato questa sera la RTS. Ha lavorato per diversi decenni alla Radio svizzera romanda (RSR) e successivamente alla Televisione svizzera romanda (TSR).
William Heinzer ha iniziato la sua carriera alla radio nei primi anni '70. Successivamente è passato alla televisione, dove ha ricoperto incarichi editoriali ed è stato inviato speciale.
Alla radio ha condotto, tra l'altro, il programma "La Matinale". Passato alla televisione, è stato vicedirettore del "Téléjournal" prima di tornare al giornalismo d'inchiesta alla fine degli anni ’90. Riteneva che "il lavoro sul campo rimanesse il cuore della sua professione".
Il giornalista è andato in pensione nel 2013.