Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

È morto il giornalista William Heinzer

Aveva 75 anni
È morto il giornalista William Heinzer
screenshot
Fonte Ats
di Redazione
È morto il giornalista William Heinzer
Aveva 75 anni

BERNA - Il giornalista William Heinzer, figura di spicco del mondo dell'informazione nella Svizzera romanda, è deceduto all'età di 75 anni, ha annunciato questa sera la RTS. Ha lavorato per diversi decenni alla Radio svizzera romanda (RSR) e successivamente alla Televisione svizzera romanda (TSR).

William Heinzer ha iniziato la sua carriera alla radio nei primi anni '70. Successivamente è passato alla televisione, dove ha ricoperto incarichi editoriali ed è stato inviato speciale.

Alla radio ha condotto, tra l'altro, il programma "La Matinale". Passato alla televisione, è stato vicedirettore del "Téléjournal" prima di tornare al giornalismo d'inchiesta alla fine degli anni ’90. Riteneva che "il lavoro sul campo rimanesse il cuore della sua professione".

Il giornalista è andato in pensione nel 2013.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
giornalismosvizzera romandawilliam heinzer
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»
LIVE
TEGNA
2 gior
3
57

De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»

«Qui si sta benissimo. E viviamo con un terzo di quello che spendevamo in Svizzera»
LIVE
CANTONE
1 gior
79

«Qui si sta benissimo. E viviamo con un terzo di quello che spendevamo in Svizzera»

Rissa a bordo, volo EasyJet costretto a rientrare a Tenerife
LIVE
SPAGNA
1 gior
13

Rissa a bordo, volo EasyJet costretto a rientrare a Tenerife

Caduta mortale in montagna in Valle di Blenio
LIVE
BLENIO
2 gior
5
47

Caduta mortale in montagna in Valle di Blenio

7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia
LIVE
VACANZE
3 gior
36
104

7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia

Caso 14enne alla Farera, Zali indagato per abuso di autorità e tentata coazione
LIVE
CANTONE
1 gior
38
153

Caso 14enne alla Farera, Zali indagato per abuso di autorità e tentata coazione

La canicola prepara la quarta replica?
LIVE
CANTONE
1 gior
18
134

La canicola prepara la quarta replica?

Zali replica: «Violata la mia sfera privata». E annuncia denunce
LIVE
CANTONE
2 gior
243

Zali replica: «Violata la mia sfera privata». E annuncia denunce

Correva sui binari: il macchinista ferma il treno e lo mette al sicuro
LIVE
MENDRISIO
1 gior

Correva sui binari: il macchinista ferma il treno e lo mette al sicuro

Zali rinuncia. Temporaneamente
LIVE
CANTONE
1 gior
68
180

Zali rinuncia. Temporaneamente

«Bigiavo il liceo perché non mi riconoscevo in questa società»
LIVE
CANTONE
15 ore
20
106

«Bigiavo il liceo perché non mi riconoscevo in questa società»

Il ghiacciolo nato per essere leccato scatena un polverone
LIVE
CANTONE
2 gior
126
267

Il ghiacciolo nato per essere leccato scatena un polverone

«Ho dormito in auto e speso oltre 700 franchi»
LIVE
CANTONE
15 ore
29
65

«Ho dormito in auto e speso oltre 700 franchi»

Zali e le pressioni sull'EOC per assumere una conoscente: «Licenziate un frontaliere»
LIVE
CANTONE
1 gior
125
193

Zali e le pressioni sull'EOC per assumere una conoscente: «Licenziate un frontaliere»

Scandalo Zali, l’UDC rompe il silenzio: «Inadeguato, deve dimettersi»
LIVE
CANTONE
7 ore
62
201

Scandalo Zali, l’UDC rompe il silenzio: «Inadeguato, deve dimettersi»

Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»
LIVE
CANTONE
2 gior
45
117

Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»

Una lettera a tutti i granconsiglieri: «Chiediamo a Zali di dimettersi»
LIVE
CANTONE
1 gior
97

Una lettera a tutti i granconsiglieri: «Chiediamo a Zali di dimettersi»

Turista svizzero morso da un pesce e ricoverato in ospedale
LIVE
ITALIA
2 gior
14
33

Turista svizzero morso da un pesce e ricoverato in ospedale

«Contenuti di una gravità estrema. Zali faccia un passo indietro»
LIVE
CANTONE
1 gior
81
148

«Contenuti di una gravità estrema. Zali faccia un passo indietro»

L'MPS: «Zali deve seriamente valutare le dimissioni»
LIVE
CANTONE
2 gior

L'MPS: «Zali deve seriamente valutare le dimissioni»

Sfoghi in coda
LIVE
CANTONE
2 gior
62

Sfoghi in coda

Testa e braccio fuori dall'aereo a 4.500 metri: due minuti interminabili a 600 km/h
LIVE
GRECIA
2 gior
14
31

Testa e braccio fuori dall'aereo a 4.500 metri: due minuti interminabili a 600 km/h

Salgono sul tetto di uno stabile abbandonato e lanciano oggetti contro la polizia
LIVE
BELLINZONA
8 ore
55
165

Salgono sul tetto di uno stabile abbandonato e lanciano oggetti contro la polizia

Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo
LIVE
PORTOGALLO
10 ore

Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo

La volpe nel tombino, i tassi feriti e un rottweiler: «Ma a mordermi è stato un altro»
LIVE
MENDRISIOTTO
1 gior
5
63

La volpe nel tombino, i tassi feriti e un rottweiler: «Ma a mordermi è stato un altro»

Federer e Hewitt, ora sono i figli a far parlare
LIVE
TENNIS
23 ore
1
14

Federer e Hewitt, ora sono i figli a far parlare

Ombre sul Mondiale: cosa c'è dietro le sette "allerte gialle"
LIVE
MONDIALE 2026
15 ore
6
15

Ombre sul Mondiale: cosa c'è dietro le sette "allerte gialle"

Stava cercando di entrare in un'auto altrui: la polizia lo interroga e lo lascia andare
LIVE
SEMENTINA
1 gior
77
215

Stava cercando di entrare in un'auto altrui: la polizia lo interroga e lo lascia andare

La figlia più giovane di Brad Pitt vuole rinunciare al cognome del padre
LIVE
STATI UNITI
2 gior
1
23

La figlia più giovane di Brad Pitt vuole rinunciare al cognome del padre

Recuperato senza vita il corpo della bambina annegata nel lago di Como
LIVE
CONFINE
2 gior

Recuperato senza vita il corpo della bambina annegata nel lago di Como

«Volevano punire l'Iran, si sono puniti con il petrolio a 3 cifre»
LIVE
GUERRA IN MEDIO ORIENTE
23 ore
4
65

«Volevano punire l'Iran, si sono puniti con il petrolio a 3 cifre»

Ristorante Stazione, la famiglia Besomi lascia il testimone dopo quasi un secolo
LIVE
CAPRIASCA
1 gior
2
47

Ristorante Stazione, la famiglia Besomi lascia il testimone dopo quasi un secolo

Zero coraggio, coscienza sporca, risultati modesti: Bottani affonda Croci-Torti
LIVE
LUGANO
2 gior
53
95

Zero coraggio, coscienza sporca, risultati modesti: Bottani affonda Croci-Torti

Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi
LIVE
GINEVRA
3 gior
34
170

Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi

Croci-Torti scansa l'attacco di Bottani
LIVE
LIVE
LUGANO
2 gior
34
44

Croci-Torti scansa l'attacco di Bottani

Il mega yacht dell'ambasciatore non passa inosservato
LIVE
ITALIA
2 gior
8
88

Il mega yacht dell'ambasciatore non passa inosservato

Sospeso il divieto di indossare costumi da bagno lunghi
LIVE
GINEVRA
2 gior
10
59

Sospeso il divieto di indossare costumi da bagno lunghi

A Bellinzona c'è una nuova palestra a cielo aperto
LIVE
BELLINZONA
10 ore
12
62

A Bellinzona c'è una nuova palestra a cielo aperto

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC
LIVE
SVIZZERA
4 gior

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC

Bally è sotto sequestro, respinta un'offerta per l'intero gruppo
LIVE
CANTONE
14 ore
4
27

Bally è sotto sequestro, respinta un'offerta per l'intero gruppo

Cani a passeggio: scatta l'obbligo di pulire anche la pipì
LIVE
CHIASSO
3 gior
52
199

Cani a passeggio: scatta l'obbligo di pulire anche la pipì

«A quando la prossima disgrazia?»
LIVE
CANTONE
3 gior
38
114

«A quando la prossima disgrazia?»

«Non me la sento»
LIVE
ITALIA
11 ore
32
53

«Non me la sento»

Il franco mai così debole da sei mesi a questa parte (e l'euro alza la testa)
LIVE
VALUTE
1 gior
2
20

Il franco mai così debole da sei mesi a questa parte (e l'euro alza la testa)

Quando viaggiare diventa un privilegio: storie di chi rinuncia alle ferie
LIVE
CANTONE
2 gior
15
30

Quando viaggiare diventa un privilegio: storie di chi rinuncia alle ferie

Rovista nella spazzatura e se ne va deluso. Un lupo?
LIVE
BEDANO
1 gior
7
27

Rovista nella spazzatura e se ne va deluso. Un lupo?

La guida incerta lo tradisce
LIVE
CONFINE
1 gior
4
29

La guida incerta lo tradisce

Genitori accusati di omicidio: indagati anche i nonni
LIVE
CANTONE / ITALIA
2 gior
17

Genitori accusati di omicidio: indagati anche i nonni

Bellinzona accende i riflettori, scatta l’allarme su possibili accordi tra distributori
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
17
52

Bellinzona accende i riflettori, scatta l’allarme su possibili accordi tra distributori

«Sei un'altra persona»
LIVE
CALCIO
1 gior
7
16

«Sei un'altra persona»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Fiduciaria piratata: dati di oltre 100mila dossier finiti nel dark web
LIVE
VAUD
4 ore
4

Fiduciaria piratata: dati di oltre 100mila dossier finiti nel dark web

Nuovi dazi Usa: tutti i partiti sono critici
LIVE
GUERRA COMMERCIALE
5 ore
7
11

Nuovi dazi Usa: tutti i partiti sono critici

Precipita dal tetto di uno chalet: morto un operaio a Diablerets
LIVE
VAUD
7 ore

Precipita dal tetto di uno chalet: morto un operaio a Diablerets

Nuovi dazi Usa: c'è chi parla di «sollievo»
LIVE
GUERRA COMMERCIALE
7 ore
8

Nuovi dazi Usa: c'è chi parla di «sollievo»

Riunione Ue sulle quote di emissione, Svizzera invitata
LIVE
UE / SVIZZERA
8 ore
4
21

Riunione Ue sulle quote di emissione, Svizzera invitata

Il Tribunale federale dà il via libera l’accusa contro Lukas Hässig
LIVE
SVIZZERA
10 ore
3
10

Il Tribunale federale dà il via libera l’accusa contro Lukas Hässig

Incidente con il trattore, morto un 73enne
LIVE
APPENZELLO ESTERNO
10 ore

Incidente con il trattore, morto un 73enne

Andavano da lui per farsi curare, lui le spogliava e filmava mentre erano sedate
LIVE
ZURIGO
10 ore

Andavano da lui per farsi curare, lui le spogliava e filmava mentre erano sedate

Manipolazione dei cambi, la Svizzera resta nella lista degli Usa
LIVE
STATI UNITI / SVIZZERA
12 ore
5
28

Manipolazione dei cambi, la Svizzera resta nella lista degli Usa

Ubriaca urta l’auto della polizia mentre gli agenti soccorrono un gatto ferito
LIVE
ARGOVIA
12 ore
8
43

Ubriaca urta l’auto della polizia mentre gli agenti soccorrono un gatto ferito