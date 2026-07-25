Dove l’età avanza più in fretta: il Ticino "laboratorio" della Svizzera che sarà

Il Ticino cura a casa, più di chiunque altro

È proprio questa geografia dell’invecchiamento a riflettersi nelle scelte del sistema di assistenza. Di fronte a una popolazione sempre più anziana e distribuita in modo disomogeneo sul territorio - fa notare la piattaforma svizzera che si occupa dell'assunzione e della gestione burocratica di collaboratori domestici, colf, tate e badanti - il sistema di cura ticinese ha scelto una direzione chiara: la casa.