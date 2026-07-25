Infanzia, perdita e simboli: il mondo inquieto di Jacq
"Animali Morti" non cerca una facile consolazione: il singolo sviluppato con Neihardt è un lavoro senza compromessi
"Animali Morti" non cerca una facile consolazione: il singolo sviluppato con Neihardt è un lavoro senza compromessi
LUGANO - Ci sono canzoni che raccontano una storia e altre che mettono a nudo una ferita. "Animali Morti", il nuovo brano di Jacq, non è compiacente, non cerca di smorzare la sofferenza, di renderla sopportabile. Anzi: i ricordi d'infanzia, nella rilettura della cantautrice, si trasformano in una riflessione sulla fine di un amore e sulla fragilità della vita.
L’occhio spento di una mucca trattato come un gioco, le lumache cosparse di sale, il grido di un coniglio: immagini che rimandano all’infanzia e che nel brano assumono un forte valore simbolico. Non sono provocazioni fini a sé stesse, ma frammenti che segnano il passaggio all’età adulta, quando emerge la consapevolezza della fragilità della vita. La perdita affettiva e quella esistenziale si intrecciano, dando forma a un racconto in cui gli animali diventano metafora dell’abbandono e della caducità.
Se l'autrice mantiene un certo riserbo attorno alla sua figura - vedi il profilo Instagram essenziale, con pochi post e tutti legati all'uscita del singolo, avvenuta per Rattler Records lo scorso 11 luglio - , si può invece affermare che forza del brano risiede nella sua apertura interpretativa. "Animali Morti" non offre spiegazioni univoche, ma lascia affiorare ricordi ed emozioni senza imporre una lettura definitiva, invitando l’ascoltatore a confrontarsi con una dimensione scomoda in cui memoria e dolore si intrecciano. Una scelta che rinuncia a filtri e consolazioni, affidandosi a un linguaggio diretto e privo di artifici.
Sul piano musicale, la produzione di Davide Joerg (Neihardt) costruisce un ambiente sonoro coerente con il contenuto del testo. La struttura del brano si fonda su una chitarra incisiva, mentre i flauti introducono atmosfere sospese, quasi oniriche. La dinamica alterna momenti di intensità a passaggi più rarefatti, mantenendo un equilibrio tra movimento e quiete e accompagnando il contrasto tra innocenza e brutalità.
Con "Animali Morti", Jacq e Neihardt firmano un lavoro personale e privo di compromessi, che si distingue per autenticità. In un panorama musicale spesso orientato verso emozioni immediate, il brano sceglie di esplorare territori più complessi, facendo della vulnerabilità il proprio principale strumento espressivo.