Infanzia, perdita e simboli: il mondo inquieto di Jacq

Se l'autrice mantiene un certo riserbo attorno alla sua figura - vedi il profilo Instagram essenziale, con pochi post e tutti legati all'uscita del singolo, avvenuta per Rattler Records lo scorso 11 luglio - , si può invece affermare che forza del brano risiede nella sua apertura interpretativa. "Animali Morti" non offre spiegazioni univoche, ma lascia affiorare ricordi ed emozioni senza imporre una lettura definitiva, invitando l’ascoltatore a confrontarsi con una dimensione scomoda in cui memoria e dolore si intrecciano. Una scelta che rinuncia a filtri e consolazioni, affidandosi a un linguaggio diretto e privo di artifici.

Sul piano musicale, la produzione di Davide Joerg (Neihardt) costruisce un ambiente sonoro coerente con il contenuto del testo. La struttura del brano si fonda su una chitarra incisiva, mentre i flauti introducono atmosfere sospese, quasi oniriche. La dinamica alterna momenti di intensità a passaggi più rarefatti, mantenendo un equilibrio tra movimento e quiete e accompagnando il contrasto tra innocenza e brutalità.