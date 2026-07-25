Tanta solidarietà dopo gli abusi del deputato UDC. Ma c'è un grosso problema

Iwona si era quindi trovata costretta a chiedere l'assistenza sociale, ma Comune e Cantone, avendo rivelato che il contratto di lavoro stretto tra Frei e l'ex compagna era in realtà fittizio, ha riconosciuto loro solo un fabbisogno base. Risultato? Attualmente le due vivono con circa 1'000 franchi al mese. E il Canton Argovia ha ordinato l'espulsione dalla Svizzera.

Dopo la pubblicazione della loro storia sono però molti i lettori che si sono indignati e si sono fatti avanti per dare loro una mano, quantomeno sul piano finanziario. Ma, come riporta il Tages Anzeiger, c'è un grosso problema. Eventuali donazioni potrebbero essere detratte dall'assistenza sociale.