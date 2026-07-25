Il caldo estremo in Svizzera ha causato quasi 500 morti in tre settimane

Rischio significativo a partire da 30 gradi

«La coincidenza temporale con l'ondata di calore indica che l'eccesso di mortalità è stato causato dal caldo», commenta Martina Ragettli, epidemiologa e responsabile di gruppo presso l'Istituto tropicale e di salute pubblica svizzero (Swiss TPH). Numerosi studi mostrano che, con l'aumentare delle temperature, cresce anche il rischio di decessi legati al caldo.

«Anche in Svizzera osserviamo che il rischio aumenta già intorno ai 25 gradi e cresce in modo significativo oltre i 30. Le persone anziane e quelle con patologie pregresse sono particolarmente vulnerabili. Va inoltre considerato che la percezione del caldo è soggettiva: ciò che per alcuni è ancora tollerabile, per altri può essere già gravoso», afferma Ragettli. Al momento, tuttavia, non è ancora possibile stabilire con precisione quanti decessi siano direttamente attribuibili al caldo.