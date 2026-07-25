Lavorava a Lugano la 35enne trovata senza vita a Como

L’allarme è stato lanciato da una collega e dal compagno, preoccupati per l’impossibilità di contattarla dalla giornata precedente. Una volta entrati nell’abitazione, hanno fatto la scoperta. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso, che risalirebbe al giorno prima.

Nell’appartamento sono intervenuti anche gli agenti della Questura di Como, insieme alla Squadra Mobile e alla Polizia Scientifica, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause della morte e ricostruire l’accaduto.