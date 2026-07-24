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Giallo a Como: 35enne ritrovata senza vita nel suo appartamento
A dare l'allarme un'amica e il suo fidanzato: di lei non si avevano notizie da ieri
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Giallo a Como: 35enne ritrovata senza vita nel suo appartamento
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Giallo a Como: 35enne ritrovata senza vita nel suo appartamento
A dare l'allarme un'amica e il suo fidanzato: di lei non si avevano notizie da ieri
Giallo a Como: 35enne ritrovata senza vita nel suo appartamento
A dare l'allarme un'amica e il suo fidanzato: di lei non si avevano notizie da ieri
COMO - Una donna di 35 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Como. A fare la tragica scoperta, secondo quanto riferiscono i media lariani, sono stati una collega di lavoro e il fidanzato, che non avevano sue notizie da ieri.
I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.
Nell’abitazione sono intervenuti anche gli agenti della Questura di Como, insieme alla Squadra Mobile e alla Polizia Scientifica.
Secondo quanto riportato da La Provincia, il fidanzato e due amici sono stati ascoltati dagli inquirenti.
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