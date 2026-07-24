L'accoltella e le dà fuoco: erano moglie e marito
Il tribunale aveva imposto un divieto di avvicinamento dopo un recente episodio di violenza domestica. La donna, colpita nel centro commerciale in cui lavorava, rischia la vita.
Il tribunale aveva imposto un divieto di avvicinamento dopo un recente episodio di violenza domestica. La donna, colpita nel centro commerciale in cui lavorava, rischia la vita.
STOCCARDA - L’uomo che avrebbe brutalmente aggredito la moglie in un centro commerciale di Stoccarda non avrebbe potuto avvicinarsi alla vittima. Dopo un caso di violenza domestica avvenuto a giugno, il tribunale aveva infatti imposto un divieto di contatto e di avvicinamento, come comunicato da polizia e procura.
Secondo quanto reso noto, il cittadino tedesco non avrebbe potuto avvicinarsi né alla moglie né al suo luogo di lavoro. Non vi erano però indizi che in precedenza avesse violato il provvedimento.
Il 54enne era già conosciuto alle autorità per reati minori prima dell’episodio di violenza domestica, anche se la polizia non ha specificato la natura di tali precedenti.
L’aggressione è avvenuta giovedì, poco dopo l’apertura del centro commerciale nella città del sud della Germania. L’uomo avrebbe colpito la 47enne con un coltello e le avrebbe poi dato fuoco. La donna, che lavorava in un negozio all’interno della struttura, ha riportato ferite potenzialmente letali.
Trasportata in ospedale, è stata sottoposta a un intervento chirurgico e si trova tuttora in condizioni critiche, ha riferito un portavoce della polizia.
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