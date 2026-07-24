Cerca e trova immobili
Segnalaci
Svizzera

Gironda in fiamme, fra gli sfollati ci sono anche molti svizzeri

Lo conferma il TCS che ha seguito una sessantina di nostri connazionali durante l'emergenza. Molta paura ma fortunatamente nessun ferito.
Gironda in fiamme, fra gli sfollati ci sono anche molti svizzeri
AFP
Fonte Sda
elaborata da Redazione
Gironda in fiamme, fra gli sfollati ci sono anche molti svizzeri
Lo conferma il TCS che ha seguito una sessantina di nostri connazionali durante l'emergenza. Molta paura ma fortunatamente nessun ferito.

BORDEAUX - Le vacanze sulla costa occidentale francese si stanno trasformando in un incubo per molti turisti, compresi numerosi svizzeri. Violenti incendi boschivi sono in corso in diverse località della Gironda e nella zona di Cap-Ferret, dove decine di persone hanno dovuto essere evacuate.

Secondo quanto comunicato dal Touring Club Svizzero (TCS) all'agenzia Keystone-SDA, circa 65 suoi membri sono stati coinvolti. La maggior parte delle richieste di aiuto proviene proprio dall’area di Cap-Ferret. I viaggiatori hanno dovuto interrompere o abbandonare il soggiorno, riuscendo tuttavia nella maggior parte dei casi a portare con sé i propri effetti personali. Non si registrano feriti né vittime tra gli svizzeri coinvolti.

Anche il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) segue da vicino la situazione, ma al momento non ha segnalazioni di cittadini svizzeri coinvolti direttamente negli incendi. Il TCS, dal canto suo, offre assistenza ai membri nella ricerca di alloggi alternativi o copre i costi delle vacanze interrotte.

L’emergenza sta influenzando anche il comportamento dei viaggiatori. L’Associazione svizzera dei viaggi (SRV) segnala un aumento delle richieste di informazioni e una certa esitazione nelle prenotazioni verso le zone colpite. Eventi naturali come incendi, ondate di calore e scarsità d’acqua stanno assumendo un peso crescente nella pianificazione delle vacanze.

In Francia la situazione resta critica: secondo il ministro dell’interno, dall’inizio dell’anno sono già bruciati circa 50'000 ettari di bosco. Complessivamente circa 63'000 persone sono state evacuate, in particolare turisti presenti in campeggi e villaggi turistici nei dintorni di Bordeaux. Le operazioni di spegnimento, rese difficili da caldo e vento, vedono impegnati migliaia di pompieri e mezzi aerei provenienti da diversi paesi europei.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
cap-ferretfranciagirondatcsturismo
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»
LIVE
TEGNA
2 gior
3
55

De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»

«Qui si sta benissimo. E viviamo con un terzo di quello che spendevamo in Svizzera»
LIVE
CANTONE
1 gior
75

«Qui si sta benissimo. E viviamo con un terzo di quello che spendevamo in Svizzera»

Rissa a bordo, volo EasyJet costretto a rientrare a Tenerife
LIVE
SPAGNA
1 gior
13

Rissa a bordo, volo EasyJet costretto a rientrare a Tenerife

7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia
LIVE
VACANZE
2 gior
36
101

7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia

Caduta mortale in montagna in Valle di Blenio
LIVE
BLENIO
2 gior
5
47

Caduta mortale in montagna in Valle di Blenio

Caso 14enne alla Farera, Zali indagato per abuso di autorità e tentata coazione
LIVE
CANTONE
1 gior
38
153

Caso 14enne alla Farera, Zali indagato per abuso di autorità e tentata coazione

La canicola prepara la quarta replica?
LIVE
CANTONE
1 gior
18
133

La canicola prepara la quarta replica?

Zali replica: «Violata la mia sfera privata». E annuncia denunce
LIVE
CANTONE
2 gior
242

Zali replica: «Violata la mia sfera privata». E annuncia denunce

Zali rinuncia. Temporaneamente
LIVE
CANTONE
1 gior
68
184

Zali rinuncia. Temporaneamente

Correva sui binari: il macchinista ferma il treno e lo mette al sicuro
LIVE
MENDRISIO
1 gior

Correva sui binari: il macchinista ferma il treno e lo mette al sicuro

«Bigiavo il liceo perché non mi riconoscevo in questa società»
LIVE
CANTONE
11 ore
19
101

«Bigiavo il liceo perché non mi riconoscevo in questa società»

Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi
LIVE
GINEVRA
3 gior
34
171

Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi

Il ghiacciolo nato per essere leccato scatena un polverone
LIVE
CANTONE
2 gior
126
268

Il ghiacciolo nato per essere leccato scatena un polverone

Zali e le pressioni sull'EOC per assumere una conoscente: «Licenziate un frontaliere»
LIVE
CANTONE
1 gior
124
195

Zali e le pressioni sull'EOC per assumere una conoscente: «Licenziate un frontaliere»

«Ho dormito in auto e speso oltre 700 franchi»
LIVE
CANTONE
11 ore
27
61

«Ho dormito in auto e speso oltre 700 franchi»

Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»
LIVE
CANTONE
2 gior
45
117

Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»

Una lettera a tutti i granconsiglieri: «Chiediamo a Zali di dimettersi»
LIVE
CANTONE
1 gior
97

Una lettera a tutti i granconsiglieri: «Chiediamo a Zali di dimettersi»

Turista svizzero morso da un pesce e ricoverato in ospedale
LIVE
ITALIA
1 gior
14
33

Turista svizzero morso da un pesce e ricoverato in ospedale

«Contenuti di una gravità estrema. Zali faccia un passo indietro»
LIVE
CANTONE
1 gior
81
148

«Contenuti di una gravità estrema. Zali faccia un passo indietro»

«A quando la prossima disgrazia?»
LIVE
CANTONE
3 gior
38
115

«A quando la prossima disgrazia?»

L'MPS: «Zali deve seriamente valutare le dimissioni»
LIVE
CANTONE
2 gior

L'MPS: «Zali deve seriamente valutare le dimissioni»

Sfoghi in coda
LIVE
CANTONE
2 gior
62

Sfoghi in coda

Giocava a pochi metri dalla riva, bimba di 9 anni scompare nel lago di Como
LIVE
CONFINE
3 gior
4

Giocava a pochi metri dalla riva, bimba di 9 anni scompare nel lago di Como

Scandalo Zali, l’UDC rompe il silenzio: «Inadeguato, deve dimettersi»
LIVE
CANTONE
3 ore
50
128

Scandalo Zali, l’UDC rompe il silenzio: «Inadeguato, deve dimettersi»

Testa e braccio fuori dall'aereo a 4.500 metri: due minuti interminabili a 600 km/h
LIVE
GRECIA
2 gior
14
31

Testa e braccio fuori dall'aereo a 4.500 metri: due minuti interminabili a 600 km/h

La volpe nel tombino, i tassi feriti e un rottweiler: «Ma a mordermi è stato un altro»
LIVE
MENDRISIOTTO
1 gior
5
64

La volpe nel tombino, i tassi feriti e un rottweiler: «Ma a mordermi è stato un altro»

Federer e Hewitt, ora sono i figli a far parlare
LIVE
TENNIS
19 ore
1
12

Federer e Hewitt, ora sono i figli a far parlare

Stava cercando di entrare in un'auto altrui: la polizia lo interroga e lo lascia andare
LIVE
SEMENTINA
21 ore
77
216

Stava cercando di entrare in un'auto altrui: la polizia lo interroga e lo lascia andare

La figlia più giovane di Brad Pitt vuole rinunciare al cognome del padre
LIVE
STATI UNITI
1 gior
1
23

La figlia più giovane di Brad Pitt vuole rinunciare al cognome del padre

Recuperato senza vita il corpo della bambina annegata nel lago di Como
LIVE
CONFINE
2 gior

Recuperato senza vita il corpo della bambina annegata nel lago di Como

Ombre sul Mondiale: cosa c'è dietro le sette "allerte gialle"
LIVE
MONDIALE 2026
11 ore
6
15

Ombre sul Mondiale: cosa c'è dietro le sette "allerte gialle"

Ristorante Stazione, la famiglia Besomi lascia il testimone dopo quasi un secolo
LIVE
CAPRIASCA
1 gior
2
48

Ristorante Stazione, la famiglia Besomi lascia il testimone dopo quasi un secolo

Zero coraggio, coscienza sporca, risultati modesti: Bottani affonda Croci-Torti
LIVE
LUGANO
2 gior
53
95

Zero coraggio, coscienza sporca, risultati modesti: Bottani affonda Croci-Torti

Croci-Torti scansa l'attacco di Bottani
LIVE
LIVE
LUGANO
2 gior
34
44

Croci-Torti scansa l'attacco di Bottani

Il mega yacht dell'ambasciatore non passa inosservato
LIVE
ITALIA
1 gior
8
88

Il mega yacht dell'ambasciatore non passa inosservato

Salgono sul tetto di uno stabile abbandonato e lanciano oggetti contro la polizia
LIVE
BELLINZONA
4 ore
50
120

Salgono sul tetto di uno stabile abbandonato e lanciano oggetti contro la polizia

Cani a passeggio: scatta l'obbligo di pulire anche la pipì
LIVE
CHIASSO
2 gior
52
201

Cani a passeggio: scatta l'obbligo di pulire anche la pipì

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC
LIVE
SVIZZERA
4 gior

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC

In prima linea contro i pedofili, intanto Patrick Frei abusava della figliastra
LIVE
SVIZZERA
2 gior

In prima linea contro i pedofili, intanto Patrick Frei abusava della figliastra

Sospeso il divieto di indossare costumi da bagno lunghi
LIVE
GINEVRA
2 gior
10
59

Sospeso il divieto di indossare costumi da bagno lunghi

Anziano si incastra con l'auto tra due case
LIVE
GRIGIONI
2 gior
13
36

Anziano si incastra con l'auto tra due case

Bally è sotto sequestro, respinta un'offerta per l'intero gruppo
LIVE
CANTONE
10 ore
4
27

Bally è sotto sequestro, respinta un'offerta per l'intero gruppo

Il franco mai così debole da sei mesi a questa parte (e l'euro alza la testa)
LIVE
VALUTE
1 gior
2
19

Il franco mai così debole da sei mesi a questa parte (e l'euro alza la testa)

A Bellinzona c'è una nuova palestra a cielo aperto
LIVE
BELLINZONA
5 ore
12
60

A Bellinzona c'è una nuova palestra a cielo aperto

Quando viaggiare diventa un privilegio: storie di chi rinuncia alle ferie
LIVE
CANTONE
2 gior
15
30

Quando viaggiare diventa un privilegio: storie di chi rinuncia alle ferie

Mondiale a 64 e la Svizzera resta a casa? «Il rischio c'è»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
3 gior
27

Mondiale a 64 e la Svizzera resta a casa? «Il rischio c'è»

Rovista nella spazzatura e se ne va deluso. Un lupo?
LIVE
BEDANO
1 gior
7
28

Rovista nella spazzatura e se ne va deluso. Un lupo?

Genitori accusati di omicidio: indagati anche i nonni
LIVE
CANTONE / ITALIA
2 gior
17

Genitori accusati di omicidio: indagati anche i nonni

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
L'accoltella e le dà fuoco: erano moglie e marito
LIVE
GERMANIA
2 ore

L'accoltella e le dà fuoco: erano moglie e marito

Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo
LIVE
PORTOGALLO
6 ore

Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo

I dazi bruciano, ma l'accusa di non combattere il lavoro forzato ancora di più
LIVE
GUERRA COMMERCIALE
8 ore
16
41

I dazi bruciano, ma l'accusa di non combattere il lavoro forzato ancora di più

Casa Bianca: «Dazi su al 12,5%»
LIVE
GUERRA COMMERCIALE
18 ore
4
38

Casa Bianca: «Dazi su al 12,5%»

«Volevano punire l'Iran, si sono puniti con il petrolio a 3 cifre»
LIVE
GUERRA IN MEDIO ORIENTE
19 ore
4
60

«Volevano punire l'Iran, si sono puniti con il petrolio a 3 cifre»

Fedorov rimosso: a Kiev si protesta da otto giorni
LIVE
UCRAINA
20 ore
10
24

Fedorov rimosso: a Kiev si protesta da otto giorni

Xi in visita da Trump il 24 settembre
LIVE
STATI UNITI
20 ore
7

Xi in visita da Trump il 24 settembre

Il volto della cultura europea sulle nuove banconote: ecco i bozzetti finalisti
LIVE
UNIONE EUROPEA
1 gior
3
17

Il volto della cultura europea sulle nuove banconote: ecco i bozzetti finalisti

Caccia russo si schianta vicino a Mosca, salvo il pilota
LIVE
RUSSIA
1 gior
1
17

Caccia russo si schianta vicino a Mosca, salvo il pilota

Schiaffo a Trump, risoluzione della Camera contro la guerra
LIVE
STATI UNITI
1 gior
11
48

Schiaffo a Trump, risoluzione della Camera contro la guerra