Gironda in fiamme, fra gli sfollati ci sono anche molti svizzeri

In Francia la situazione resta critica: secondo il ministro dell’interno, dall’inizio dell’anno sono già bruciati circa 50'000 ettari di bosco. Complessivamente circa 63'000 persone sono state evacuate, in particolare turisti presenti in campeggi e villaggi turistici nei dintorni di Bordeaux. Le operazioni di spegnimento, rese difficili da caldo e vento, vedono impegnati migliaia di pompieri e mezzi aerei provenienti da diversi paesi europei.