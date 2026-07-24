Gironda in fiamme, fra gli sfollati ci sono anche molti svizzeri
Lo conferma il TCS che ha seguito una sessantina di nostri connazionali durante l'emergenza. Molta paura ma fortunatamente nessun ferito.
Lo conferma il TCS che ha seguito una sessantina di nostri connazionali durante l'emergenza. Molta paura ma fortunatamente nessun ferito.
BORDEAUX - Le vacanze sulla costa occidentale francese si stanno trasformando in un incubo per molti turisti, compresi numerosi svizzeri. Violenti incendi boschivi sono in corso in diverse località della Gironda e nella zona di Cap-Ferret, dove decine di persone hanno dovuto essere evacuate.
Secondo quanto comunicato dal Touring Club Svizzero (TCS) all'agenzia Keystone-SDA, circa 65 suoi membri sono stati coinvolti. La maggior parte delle richieste di aiuto proviene proprio dall’area di Cap-Ferret. I viaggiatori hanno dovuto interrompere o abbandonare il soggiorno, riuscendo tuttavia nella maggior parte dei casi a portare con sé i propri effetti personali. Non si registrano feriti né vittime tra gli svizzeri coinvolti.
Anche il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) segue da vicino la situazione, ma al momento non ha segnalazioni di cittadini svizzeri coinvolti direttamente negli incendi. Il TCS, dal canto suo, offre assistenza ai membri nella ricerca di alloggi alternativi o copre i costi delle vacanze interrotte.
L’emergenza sta influenzando anche il comportamento dei viaggiatori. L’Associazione svizzera dei viaggi (SRV) segnala un aumento delle richieste di informazioni e una certa esitazione nelle prenotazioni verso le zone colpite. Eventi naturali come incendi, ondate di calore e scarsità d’acqua stanno assumendo un peso crescente nella pianificazione delle vacanze.
In Francia la situazione resta critica: secondo il ministro dell’interno, dall’inizio dell’anno sono già bruciati circa 50'000 ettari di bosco. Complessivamente circa 63'000 persone sono state evacuate, in particolare turisti presenti in campeggi e villaggi turistici nei dintorni di Bordeaux. Le operazioni di spegnimento, rese difficili da caldo e vento, vedono impegnati migliaia di pompieri e mezzi aerei provenienti da diversi paesi europei.