SPAGNA
Incendi nella regione Madrid: in 40mila tra evacuati e confinati
Il prefetto regionale segnala una situazione critica alimentata dai venti, senza escludere nuovi provvedimenti di emergenza.
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Fonte Ats Ans
Incendi nella regione Madrid: in 40mila tra evacuati e confinati
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Incendi nella regione Madrid: in 40mila tra evacuati e confinati
Il prefetto regionale segnala una situazione critica alimentata dai venti, senza escludere nuovi provvedimenti di emergenza.
Incendi nella regione Madrid: in 40mila tra evacuati e confinati
Il prefetto regionale segnala una situazione critica alimentata dai venti, senza escludere nuovi provvedimenti di emergenza.
MADRID - Sono in totale 40.000 le persone costrette a evacuare o a restare confinate a causa degli incendi nella regione di Madrid. Lo ha annunciato il prefetto regionale, Francisco Martín Aguirre, descrivendo la situazione come «molto complicata» a causa dei «forti venti».
«Le previsioni indicano che il vento persisterà e che, di conseguenza, l'incendio potrebbe continuare a propagarsi fino a questa sera», ha avvertito in conferenza stampa, aggiungendo di «non poter escludere ulteriori evacuazioni e confinamenti».
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