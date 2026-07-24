Stati membri della CPI destituiscono Karim Khan
È accusato di molestie sessuali da una ex collaboratrice, accuse che il giurista britannico respinge con decisione
NEW YORK - Nell'ambito dell'inchiesta sulle accuse di abuso, il procuratore capo della Corte penale internazionale, Karim Khan, è stato destituito, secondo fonti diplomatiche a New York. Gli Stati parte della Corte avrebbero votato a maggioranza per la sua rimozione dall'incarico. L'esito ufficiale della votazione dovrebbe essere comunicato dopo le 23.30 (CEST). La vicenda, che si protrae da due anni, ha gravemente compromesso l'istituzione con sede all'Aia, danneggiandone la reputazione internazionale.
Khan è accusato di molestie sessuali da una ex collaboratrice, accuse che il giurista britannico respinge con decisione. Le contestazioni erano emerse già nel 2024 e, nel giugno di quest'anno, il procuratore era stato sospeso in seguito ai sospetti. In una recente intervista alla CNN, la donna ha ribadito le sue accuse.
In carica dal 2021, Khan aveva tra l'altro richiesto un mandato d'arresto contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanjahu per presunti crimini nella guerra di Gaza. La sua uscita di scena non dovrebbe avere ripercussioni su questo procedimento.
Dubbi sull'indagine ONU
Una commissione delle Nazioni Unite aveva indagato sulle accuse e, alla fine del 2025, aveva consegnato il proprio rapporto alla Corte. Secondo quanto riportato dai media, la commissione avrebbe ritenuto provato che Khan avesse avuto "rapporti sessuali non consensuali" con una collaboratrice.
Tuttavia, una perizia condotta da tre giudici ha evidenziato carenze nell'indagine dell'ONU. In particolare, non sarebbe stata verificata in modo adeguato la credibilità dei testimoni. Secondo i legali di Khan, il collegio avrebbe concluso che "non fosse stato dimostrato alcun comportamento scorretto o violazione dei doveri". Nonostante ciò, i rappresentanti di 21 Stati nel presidio della conferenza degli Stati parte hanno deciso diversamente, portando alla sospensione.