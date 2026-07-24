Stati membri della CPI destituiscono Karim Khan

In carica dal 2021, Khan aveva tra l'altro richiesto un mandato d'arresto contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanjahu per presunti crimini nella guerra di Gaza. La sua uscita di scena non dovrebbe avere ripercussioni su questo procedimento.

Dubbi sull'indagine ONU

Una commissione delle Nazioni Unite aveva indagato sulle accuse e, alla fine del 2025, aveva consegnato il proprio rapporto alla Corte. Secondo quanto riportato dai media, la commissione avrebbe ritenuto provato che Khan avesse avuto "rapporti sessuali non consensuali" con una collaboratrice.