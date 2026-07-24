Trump riceverà Zelensky martedì

Di recente, gli sforzi degli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina erano passati in secondo piano a causa del conflitto con l'Iran. Giovedì, i ministri degli Esteri di Russia e Stati Uniti, Sergej Lawrow e Marco Rubio, hanno discusso a Manila dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina.

Rubio ha poi sottolineato ai giornalisti che per fare progressi verso una pace in Ucraina sono necessarie "nuove proposte e nuove idee". Ha fatto riferimento alle gravi perdite russe degli ultimi tempi e alle sofferenze della popolazione ucraina. Entrambe le parti avrebbero quindi interesse a porre fine alla guerra in corso dal febbraio 2022.