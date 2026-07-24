Cerca e trova immobili
Segnalaci
GUERRA IN UCRAINA

Trump riceverà Zelensky martedì

La visita segue recenti colloqui internazionali che hanno evidenziato la necessità di nuove iniziative per la pace.
Trump riceverà Zelensky martedì
Imago
Fonte Sda Dpa
di Redazione
Trump riceverà Zelensky martedì
La visita segue recenti colloqui internazionali che hanno evidenziato la necessità di nuove iniziative per la pace.

WASHINGTON - Secondo fonti governative, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende ricevere il presidente ucraino Wolodymyr Zelensky martedì prossimo alla Casa Bianca. Una visita in tal senso è prevista, ha comunicato un funzionario governativo all'agenzia di stampa tedesca. Ulteriori dettagli non sono ancora noti.

Zelensky ha confermato l'incontro con il presidente degli Stati Uniti in un messaggio video serale. Nei colloqui si tratterà soprattutto di un ulteriore sostegno statunitense per porre fine alla guerra. Anche un rafforzamento della difesa aerea avrà la priorità, ha detto.

Di recente, gli sforzi degli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina erano passati in secondo piano a causa del conflitto con l'Iran. Giovedì, i ministri degli Esteri di Russia e Stati Uniti, Sergej Lawrow e Marco Rubio, hanno discusso a Manila dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina.

Rubio ha poi sottolineato ai giornalisti che per fare progressi verso una pace in Ucraina sono necessarie "nuove proposte e nuove idee". Ha fatto riferimento alle gravi perdite russe degli ultimi tempi e alle sofferenze della popolazione ucraina. Entrambe le parti avrebbero quindi interesse a porre fine alla guerra in corso dal febbraio 2022.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
guerra in ucrainastati uniti
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»
LIVE
TEGNA
2 gior
3
57

De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»

«Qui si sta benissimo. E viviamo con un terzo di quello che spendevamo in Svizzera»
LIVE
CANTONE
1 gior
79

«Qui si sta benissimo. E viviamo con un terzo di quello che spendevamo in Svizzera»

Rissa a bordo, volo EasyJet costretto a rientrare a Tenerife
LIVE
SPAGNA
1 gior
13

Rissa a bordo, volo EasyJet costretto a rientrare a Tenerife

Caduta mortale in montagna in Valle di Blenio
LIVE
BLENIO
2 gior
5
47

Caduta mortale in montagna in Valle di Blenio

7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia
LIVE
VACANZE
3 gior
36
104

7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia

Caso 14enne alla Farera, Zali indagato per abuso di autorità e tentata coazione
LIVE
CANTONE
1 gior
38
153

Caso 14enne alla Farera, Zali indagato per abuso di autorità e tentata coazione

La canicola prepara la quarta replica?
LIVE
CANTONE
1 gior
18
134

La canicola prepara la quarta replica?

Zali replica: «Violata la mia sfera privata». E annuncia denunce
LIVE
CANTONE
2 gior
243

Zali replica: «Violata la mia sfera privata». E annuncia denunce

Correva sui binari: il macchinista ferma il treno e lo mette al sicuro
LIVE
MENDRISIO
1 gior

Correva sui binari: il macchinista ferma il treno e lo mette al sicuro

Zali rinuncia. Temporaneamente
LIVE
CANTONE
1 gior
68
180

Zali rinuncia. Temporaneamente

«Bigiavo il liceo perché non mi riconoscevo in questa società»
LIVE
CANTONE
15 ore
20
106

«Bigiavo il liceo perché non mi riconoscevo in questa società»

Il ghiacciolo nato per essere leccato scatena un polverone
LIVE
CANTONE
2 gior
126
267

Il ghiacciolo nato per essere leccato scatena un polverone

«Ho dormito in auto e speso oltre 700 franchi»
LIVE
CANTONE
15 ore
29
65

«Ho dormito in auto e speso oltre 700 franchi»

Zali e le pressioni sull'EOC per assumere una conoscente: «Licenziate un frontaliere»
LIVE
CANTONE
1 gior
125
193

Zali e le pressioni sull'EOC per assumere una conoscente: «Licenziate un frontaliere»

Scandalo Zali, l’UDC rompe il silenzio: «Inadeguato, deve dimettersi»
LIVE
CANTONE
7 ore
62
201

Scandalo Zali, l’UDC rompe il silenzio: «Inadeguato, deve dimettersi»

Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»
LIVE
CANTONE
2 gior
45
117

Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»

Una lettera a tutti i granconsiglieri: «Chiediamo a Zali di dimettersi»
LIVE
CANTONE
1 gior
97

Una lettera a tutti i granconsiglieri: «Chiediamo a Zali di dimettersi»

Turista svizzero morso da un pesce e ricoverato in ospedale
LIVE
ITALIA
2 gior
14
33

Turista svizzero morso da un pesce e ricoverato in ospedale

«Contenuti di una gravità estrema. Zali faccia un passo indietro»
LIVE
CANTONE
1 gior
81
148

«Contenuti di una gravità estrema. Zali faccia un passo indietro»

L'MPS: «Zali deve seriamente valutare le dimissioni»
LIVE
CANTONE
2 gior

L'MPS: «Zali deve seriamente valutare le dimissioni»

Sfoghi in coda
LIVE
CANTONE
2 gior
62

Sfoghi in coda

Testa e braccio fuori dall'aereo a 4.500 metri: due minuti interminabili a 600 km/h
LIVE
GRECIA
2 gior
14
31

Testa e braccio fuori dall'aereo a 4.500 metri: due minuti interminabili a 600 km/h

Salgono sul tetto di uno stabile abbandonato e lanciano oggetti contro la polizia
LIVE
BELLINZONA
8 ore
55
165

Salgono sul tetto di uno stabile abbandonato e lanciano oggetti contro la polizia

La volpe nel tombino, i tassi feriti e un rottweiler: «Ma a mordermi è stato un altro»
LIVE
MENDRISIOTTO
1 gior
5
63

La volpe nel tombino, i tassi feriti e un rottweiler: «Ma a mordermi è stato un altro»

Federer e Hewitt, ora sono i figli a far parlare
LIVE
TENNIS
23 ore
1
14

Federer e Hewitt, ora sono i figli a far parlare

Ombre sul Mondiale: cosa c'è dietro le sette "allerte gialle"
LIVE
MONDIALE 2026
15 ore
6
15

Ombre sul Mondiale: cosa c'è dietro le sette "allerte gialle"

Stava cercando di entrare in un'auto altrui: la polizia lo interroga e lo lascia andare
LIVE
SEMENTINA
1 gior
77
215

Stava cercando di entrare in un'auto altrui: la polizia lo interroga e lo lascia andare

La figlia più giovane di Brad Pitt vuole rinunciare al cognome del padre
LIVE
STATI UNITI
2 gior
1
23

La figlia più giovane di Brad Pitt vuole rinunciare al cognome del padre

Recuperato senza vita il corpo della bambina annegata nel lago di Como
LIVE
CONFINE
2 gior

Recuperato senza vita il corpo della bambina annegata nel lago di Como

«Volevano punire l'Iran, si sono puniti con il petrolio a 3 cifre»
LIVE
GUERRA IN MEDIO ORIENTE
23 ore
4
65

«Volevano punire l'Iran, si sono puniti con il petrolio a 3 cifre»

Ristorante Stazione, la famiglia Besomi lascia il testimone dopo quasi un secolo
LIVE
CAPRIASCA
1 gior
2
47

Ristorante Stazione, la famiglia Besomi lascia il testimone dopo quasi un secolo

Zero coraggio, coscienza sporca, risultati modesti: Bottani affonda Croci-Torti
LIVE
LUGANO
2 gior
53
95

Zero coraggio, coscienza sporca, risultati modesti: Bottani affonda Croci-Torti

Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi
LIVE
GINEVRA
3 gior
34
170

Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi

Croci-Torti scansa l'attacco di Bottani
LIVE
LIVE
LUGANO
2 gior
34
44

Croci-Torti scansa l'attacco di Bottani

Il mega yacht dell'ambasciatore non passa inosservato
LIVE
ITALIA
2 gior
8
88

Il mega yacht dell'ambasciatore non passa inosservato

Sospeso il divieto di indossare costumi da bagno lunghi
LIVE
GINEVRA
2 gior
10
59

Sospeso il divieto di indossare costumi da bagno lunghi

A Bellinzona c'è una nuova palestra a cielo aperto
LIVE
BELLINZONA
9 ore
12
62

A Bellinzona c'è una nuova palestra a cielo aperto

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC
LIVE
SVIZZERA
4 gior

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC

Bally è sotto sequestro, respinta un'offerta per l'intero gruppo
LIVE
CANTONE
14 ore
4
27

Bally è sotto sequestro, respinta un'offerta per l'intero gruppo

Cani a passeggio: scatta l'obbligo di pulire anche la pipì
LIVE
CHIASSO
3 gior
52
199

Cani a passeggio: scatta l'obbligo di pulire anche la pipì

«A quando la prossima disgrazia?»
LIVE
CANTONE
3 gior
38
114

«A quando la prossima disgrazia?»

«Non me la sento»
LIVE
ITALIA
11 ore
32
53

«Non me la sento»

Il franco mai così debole da sei mesi a questa parte (e l'euro alza la testa)
LIVE
VALUTE
1 gior
2
20

Il franco mai così debole da sei mesi a questa parte (e l'euro alza la testa)

Quando viaggiare diventa un privilegio: storie di chi rinuncia alle ferie
LIVE
CANTONE
2 gior
15
30

Quando viaggiare diventa un privilegio: storie di chi rinuncia alle ferie

Rovista nella spazzatura e se ne va deluso. Un lupo?
LIVE
BEDANO
1 gior
7
27

Rovista nella spazzatura e se ne va deluso. Un lupo?

La guida incerta lo tradisce
LIVE
CONFINE
1 gior
4
29

La guida incerta lo tradisce

Genitori accusati di omicidio: indagati anche i nonni
LIVE
CANTONE / ITALIA
2 gior
17

Genitori accusati di omicidio: indagati anche i nonni

Bellinzona accende i riflettori, scatta l’allarme su possibili accordi tra distributori
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
17
52

Bellinzona accende i riflettori, scatta l’allarme su possibili accordi tra distributori

«Sei un'altra persona»
LIVE
CALCIO
1 gior
7
16

«Sei un'altra persona»

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Stati membri della CPI destituiscono Karim Khan
LIVE
STATI UNITI
1 ora

Stati membri della CPI destituiscono Karim Khan

Nuovo scisma in arrivo: questa volta in Scozia
LIVE
REGNO UNITO
2 ore
1
2

Nuovo scisma in arrivo: questa volta in Scozia

Stretto di Hormuz: vertice lampo a Londra
LIVE
GUERRA IN MEDIO ORIENTE
2 ore
4

Stretto di Hormuz: vertice lampo a Londra

Incendi nella regione Madrid: oltre 63mila tra evacuati e confinati
LIVE
SPAGNA
2 ore
1

Incendi nella regione Madrid: oltre 63mila tra evacuati e confinati

Giallo a Como: 35enne ritrovata senza vita nel suo appartamento
LIVE
ITALIA
2 ore

Giallo a Como: 35enne ritrovata senza vita nel suo appartamento

Trump avverte Russia e Cina: sostenere l’Iran sarebbe «male per loro»
LIVE
GUERRA IN MEDIO ORIENTE
3 ore

Trump avverte Russia e Cina: sostenere l’Iran sarebbe «male per loro»

Trump sceglie Admiral per guidare le forze USA in Europa e Africa
LIVE
STATI UNITI
3 ore

Trump sceglie Admiral per guidare le forze USA in Europa e Africa

Gironda in fiamme, fra gli sfollati ci sono anche molti svizzeri
LIVE
SVIZZERA
6 ore
10

Gironda in fiamme, fra gli sfollati ci sono anche molti svizzeri

L'accoltella e le dà fuoco: erano moglie e marito
LIVE
GERMANIA
6 ore

L'accoltella e le dà fuoco: erano moglie e marito

Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo
LIVE
PORTOGALLO
10 ore

Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo