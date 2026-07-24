Trump riceverà Zelensky martedì
La visita segue recenti colloqui internazionali che hanno evidenziato la necessità di nuove iniziative per la pace.
La visita segue recenti colloqui internazionali che hanno evidenziato la necessità di nuove iniziative per la pace.
WASHINGTON - Secondo fonti governative, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende ricevere il presidente ucraino Wolodymyr Zelensky martedì prossimo alla Casa Bianca. Una visita in tal senso è prevista, ha comunicato un funzionario governativo all'agenzia di stampa tedesca. Ulteriori dettagli non sono ancora noti.
Zelensky ha confermato l'incontro con il presidente degli Stati Uniti in un messaggio video serale. Nei colloqui si tratterà soprattutto di un ulteriore sostegno statunitense per porre fine alla guerra. Anche un rafforzamento della difesa aerea avrà la priorità, ha detto.
Di recente, gli sforzi degli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina erano passati in secondo piano a causa del conflitto con l'Iran. Giovedì, i ministri degli Esteri di Russia e Stati Uniti, Sergej Lawrow e Marco Rubio, hanno discusso a Manila dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina.
Rubio ha poi sottolineato ai giornalisti che per fare progressi verso una pace in Ucraina sono necessarie "nuove proposte e nuove idee". Ha fatto riferimento alle gravi perdite russe degli ultimi tempi e alle sofferenze della popolazione ucraina. Entrambe le parti avrebbero quindi interesse a porre fine alla guerra in corso dal febbraio 2022.