Nuovo scisma in arrivo: questa volta in Scozia
Padre Michael Mary sarà consacrato vescovo da monsignor Pierre Roy sull'isola scozzese di Papa Stronsay.
PAPA STRONSAY - Dopo lo scisma dei Lefebvriani, che hanno consacrato quattro vescovi senza il via libera del Vaticano, domani saranno i Redentoristi Transalpini a "disobbedire" al Papa. Padre Michael Mary sarà infatti consacrato vescovo da monsignor Pierre Roy sull'isola scozzese di Papa Stronsay.
I co-consacranti saranno monsignor Rodrigo Ribeiro da Silva e monsignor Fernando Altamira.
Il nuovo vescovo, padre Mary, 72 anni, alla vigilia della sua consacrazione, critica duramente il Concilio Vaticano II e sottolinea che gli «elementi centrali della nostra fede sono la messa in latino, il catechismo e la vita tradizionale dei sacramenti e delle devozioni. La nostra vera religione è rimasta immutata nei suoi principi dai tempi di Nostro Signore fino al Concilio Vaticano II. Ma la nuova religione rappresenta un cambiamento drastico ed è ostile alla vera religione».
I Redentoristi transalpini, formalmente noti come i Figli del Santissimo Redentore (F.SS.R.), sono una piccola comunità cattolica tradizionalista fondata nel 1987 con legami storici con il movimento di Marcel Lefebvre, celebri per la loro adesione alla liturgia in rito antico e basati principalmente a Papa Stronsay in Scozia