Nuovo scisma in arrivo: questa volta in Scozia

I co-consacranti saranno monsignor Rodrigo Ribeiro da Silva e monsignor Fernando Altamira.

Il nuovo vescovo, padre Mary, 72 anni, alla vigilia della sua consacrazione, critica duramente il Concilio Vaticano II e sottolinea che gli «elementi centrali della nostra fede sono la messa in latino, il catechismo e la vita tradizionale dei sacramenti e delle devozioni. La nostra vera religione è rimasta immutata nei suoi principi dai tempi di Nostro Signore fino al Concilio Vaticano II. Ma la nuova religione rappresenta un cambiamento drastico ed è ostile alla vera religione».