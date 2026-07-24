Trump avverte Russia e Cina: sostenere l’Iran sarebbe «male per loro»
Il presidente USA afferma che Putin e Xi gli avrebbero assicurato di non fornire aiuti militari a Teheran.
WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha messo in guardia Russia e Cina dal sostenere l’Iran con forniture militari. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth Social, ha dichiarato che sia il presidente russo Vladimir Putin sia il leader cinese Xi Jinping gli avrebbero assicurato di non essere coinvolti in un eventuale supporto a Teheran.
«Pertanto, due Paesi importanti, di cui spesso si parla in relazione all’Iran, a mio avviso non sono coinvolti», ha scritto Trump, facendo riferimento al conflitto in corso con la Repubblica islamica. «Se lo facessero, sarebbe molto male per loro – sicuramente non nel loro interesse».
Indiscrezioni sul ruolo della Russia
Nel corso delle ultime settimane, diversi media statunitensi hanno tuttavia ipotizzato un possibile sostegno all’Iran da parte di Mosca e Pechino. Il Wall Street Journal, ad esempio, ha citato fonti ufficiali secondo cui la capacità iraniana di colpire obiettivi sensibili alimenta il timore che Teheran possa ricevere assistenza nella selezione dei bersagli.
Già nelle prime fasi del conflitto erano emerse indiscrezioni su un possibile ruolo della Russia, accusata di fornire informazioni sulle forze armate statunitensi e su potenziali obiettivi in Medio Oriente. Lo stesso Trump, lo scorso marzo, aveva dichiarato in un’intervista radiofonica a Fox News di ritenere plausibile un certo grado di aiuto da parte di Mosca, affermando: «Credo che forse li aiuti un po’, sì».