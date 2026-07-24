Trump sceglie Admiral per guidare le forze USA in Europa e Africa
Il generale dovrebbe assumere anche il comando Landcom della Nato. Nomina ancora soggetta all’approvazione del Senato.
WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato il generale di corpo d’armata Kevin D. Admiral come nuovo comandante delle forze terrestri statunitensi in Europa e Africa, con sede principale a Wiesbaden, in Germania. Lo ha comunicato il Pentagono, precisando che Admiral dovrebbe anche assumere il comando dell’autorità Landcom, responsabile delle forze terrestri della Nato.
Attualmente di stanza in Texas, Admiral potrà essere nominato ufficialmente solo dopo l’approvazione del Senato statunitense. Il trasferimento segnerebbe un passaggio chiave nella struttura di comando delle forze americane sul fronte europeo e africano.
Con il nuovo incarico, Admiral succederebbe al generale Christopher Donahue, che ha lasciato il posto a Wiesbaden all’inizio di luglio dopo appena 18 mesi. Donahue, 56 anni, era considerato una figura molto stimata: nel 2021 fu l’ultimo soldato statunitense a lasciare l’Afghanistan.
La sua uscita si inserisce in un contesto più ampio di cambiamenti ai vertici militari. Dall’insediamento del segretario alla Difesa Pete Hegseth, diversi alti ufficiali sono stati rimossi o costretti al ritiro, in alcuni casi senza una motivazione resa pubblica.