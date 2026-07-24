Stretto di Hormuz: vertice lampo a Londra

Secondo le fonti, gli Stati Uniti vogliono dare seguito alle discussioni che Regno Unito e Francia hanno avuto con diversi Paesi negli ultimi mesi in merito a una potenziale coalizione internazionale per lo Stretto di Hormuz. Una delle condizioni fondamentali, poste da molti paesi, è che cessino i combattimenti nello Stretto in modo che la situazione sia abbastanza sicura per una missione marittima internazionale. Secondo le fonti, gli Stati Uniti desiderano che i loro alleati inviino nella regione navi per lo sminamento, unità militari e droni per contribuire a garantire la sicurezza delle rotte marittime. «Gli americani stanno cercando una via d'uscita e hanno bisogno del nostro aiuto», ha detto il diplomatico europeo citato da Axios.

Una nuova escalation nello Stretto di Hormuz si è registrata dopo che i negoziati tra Oman, Iran e Qatar su un nuovo accordo si sono conclusi senza risultati. Poco dopo, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è tornato a Teheran per consultazioni e le Guardie Rivoluzionarie hanno iniziato a sparare contro le navi nello stretto. Oggi una delegazione omanita è arrivata a Teheran per riprendere i colloqui sul meccanismo di riapertura dello stretto.