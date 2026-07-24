In fuga via mare dall'inferno di Cap Ferret, l'Europa brucia

Evacuazione totale

«Il più grande incendio della stagione», ha commentato il ministro Nunez. Al Cap-Ferret, uno dei paesaggi più belli di Francia, con dune di sabbia immacolata e pinete a perdita d'occhio, la prefettura della Nuova Aquitania ha disposto l'evacuazione totale, con trasferimenti via terra, quando possibile ma anche via mare, con la rotazione dei «bateliers», gli antichi barcaioli del Bassin d'Arcachon, che hanno portato centinaia di villeggianti al sicuro, nell'omonimo porticciolo dall'altra parte del bacino. Nel bilancio di metà giornata, 53 case e un campeggio risultavano distrutti dalle fiamme. «L'azione indomita pompieri ha tuttavia permesso di salvare 2.000 case», ha riferito la prefettura di zona, secondo cui «le condizioni meteo rimangono sfavorevoli con raffiche di vento attese fino a 80 km/h».

In una palestra della zona trasformata in centro d'accoglienza di emergenza, Maria Lalanne, novantenne residente a Lège-Cap-Ferret, senza famigliari, è scossa per l'evacuazione in piena notte. A casa, ha lasciato gli occhiali e l'apparecchio acustico. «Non so quanto durerà, non so in che condizioni sia la mia casa, sarà bruciata?», si chiede citata dalla France Presse. Secondo la prefettura, «la mobilitazione dei soccorsi continua con 1.000 vigili del fuoco impegnati e 260 mezzi terrestri». Oltre che 4 Canadair, 2 Dash, 3 Air Tractor e 2 elicotteri per il rilascio d'acqua. Nella lotta all'inferno di fuoco, 42 pompieri feriti hanno ricevuto assistenza medica sul posto, nove altri sono stati ricoverati. Poco più a sud, nel dipartimento delle Lande, a Biscarosse sono 31.000 gli evacuati dinanzi alla progressione delle fiamme, di cui 5.000 da un campeggio. Centocinque le abitazioni e gli edifici «colpiti» se non «distrutti» dalle fiamme.