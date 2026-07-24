Trump cambia aereo dopo il vertice Nato: preso di mira dall’Iran

WASHINGTON - Il presidente americano Donald Trump ha cambiato improvvisamente aereo lasciando la Turchia dopo il summit Nato di questo mese, a seguito di quella che i funzionari del Secret Service hanno ritenuto una minaccia credibile: forze per conto dell'Iran avevano preso di mira lui e l'Air Force One. Lo riporta il New York Times, in base a quanto riferito da diverse persone informate sulla vicenda.