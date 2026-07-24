STATI UNITI
Trump cambia aereo dopo il vertice Nato: preso di mira dall’Iran
Il tycoon sollecitato dal Secret Service a lasciare la Turchia con il vecchio modello
Imago
Fonte Ats Ans
Trump cambia aereo dopo il vertice Nato: preso di mira dall’Iran
Il tycoon sollecitato dal Secret Service a lasciare la Turchia con il vecchio modello
WASHINGTON - Il presidente americano Donald Trump ha cambiato improvvisamente aereo lasciando la Turchia dopo il summit Nato di questo mese, a seguito di quella che i funzionari del Secret Service hanno ritenuto una minaccia credibile: forze per conto dell'Iran avevano preso di mira lui e l'Air Force One. Lo riporta il New York Times, in base a quanto riferito da diverse persone informate sulla vicenda.
La minaccia è emersa mentre Trump era al vertice della Alleanza atrantica. Era arrivato ad Ankara a bordo del nuovo Boeing 747-8 donato dal Qatar, un velivolo extra lusso privo però delle avanzate capacità difensive del vecchio Air Force One.
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