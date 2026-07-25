Il Centro Artistico MAT brilla nei Mondiali di danza

Dopo il podio conquistato ai campionati nazionali nel mese di maggio, sono arrivati nuovi risultati significativi per le danzatrici seguite da Eva Kaltsà e Chiara Rosignoli: le ticinesi si sono infatti classificate tutte nella top 10 delle rispettive categorie, ottenendo il nono e il decimo posto.

Da segnalare anche il risultato complessivo della Svizzera, che ha conquistato un prestigioso terzo posto nella classifica generale, confermando l’alto livello raggiunto dal Paese in questo tipo di competizioni internazionali.