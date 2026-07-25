Il Centro Artistico MAT brilla nei Mondiali di danza
Le allieve del centro luganese conquistano la top 10 mondiale e portano la Svizzera sul podio internazionale.
Le allieve del centro luganese conquistano la top 10 mondiale e portano la Svizzera sul podio internazionale.
LUGANO - È un’estate intensa e ricca di soddisfazioni per i ballerini e le ballerine del Centro Artistico MAT di Lugano, protagonisti in importanti competizioni internazionali.
A metà luglio le allieve di danza classica e moderna dei gruppi CLEMATIS ed ESTIMATE hanno partecipato ai campionati del mondo GDO (Global Dance Open), andati in scena a San Sebastian, in Spagna. Un concorso di altissimo livello che ha riunito oltre 2000 ballerini provenienti da tutto il mondo.
Dopo il podio conquistato ai campionati nazionali nel mese di maggio, sono arrivati nuovi risultati significativi per le danzatrici seguite da Eva Kaltsà e Chiara Rosignoli: le ticinesi si sono infatti classificate tutte nella top 10 delle rispettive categorie, ottenendo il nono e il decimo posto.
Da segnalare anche il risultato complessivo della Svizzera, che ha conquistato un prestigioso terzo posto nella classifica generale, confermando l’alto livello raggiunto dal Paese in questo tipo di competizioni internazionali.
Nel frattempo, i ballerini di hip hop dell’Armata Family sono atterrati a Phoenix, in Arizona, dove da domani e fino al 1° agosto prenderanno parte ai World Dance Hip Hop International, il campionato mondiale più importante del settore.
Le crew ticinesi MATES, ARMATA RELOADED, ARMATA LEGACY e ARMATA, guidate dalle coach Alice Sapienza e Alessandra Leidi, arrivano negli Stati Uniti forti del titolo di campioni svizzeri HHI 2026, con ARMATA vice campioni. L’obiettivo, in un contesto di livello semi-professionistico, è quello di qualificarsi per le semifinali: un traguardo mai raggiunto da una crew ticinese e solo raramente centrato da formazioni svizzere.