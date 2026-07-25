160 anni fa la prima ascesa al Pizzo Cengalo

Le prime vie aperte sulle cime delle montagne sono le più semplici per gli scalatori, man mano si trovano delle varianti e aumenta la complessità. La via compiuta dal londinese Douglas Freshfield e C. Comyns Tucker del Devonshire con la guida francese François Dévouassoud il 25 luglio di 160 anni fa è per l'appunto chiamata la normale del versante sud del Cengalo e passa per gande, rocce rotte e neve. Per la tratta, caratterizzata da cengie, caminetti e traverse, all'epoca si usavano solo piccozza, corda e qualche chiodo.

Dalla paura al fascino per le vette