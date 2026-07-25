Colpo di scena: il postino licenziato è stato riassunto

Il caso è diventato una questione politicaJean-Daniel Taverney, lo ricordiamo, era stato sospeso dal servizio a febbraio perché, nonostante le direttive interne, continuava a portare i pacchi fino ai piani superiori, sostenendo di agire nell'interesse delle clienti e dei clienti.

Di recente, il consigliere nazionale vodese dei Verdi Benoît Gaillard e il consigliere nazionale ginevrino Daniel Sormanni (Mouvement Citoyens Genevois) avevano presentato iniziative parlamentari chiedendo al Consiglio federale di prendere posizione sul caso e di disporre una verifica indipendente del licenziamento da parte della Posta. L'obiettivo era chiarire se il provvedimento fosse compatibile con i valori del servizio pubblico. Il Consiglio federale ha però scelto di non intervenire.