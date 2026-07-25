1,5 milioni di franchi spariti, Uber vittima di un raffinato raggiro

Mandanti reclutati in Svizzera

Per gestire i trasferimenti, i mandanti avrebbero reclutato diverse persone in Svizzera. Tra queste, un uomo di 50 anni del Canton Zurigo. Un conoscente dall'Egitto lo avrebbe messo in contatto con un individuo che si sarebbe presentato come manager di Uber, promettendogli un affare redditizio. Poco dopo, circa 83'000 franchi sarebbero stati accreditati sul suo conto. Seguendo le istruzioni ricevute, avrebbe trasferito il denaro in Cina e a Hong Kong, oltre a effettuare prelievi in contanti consegnati a persone sconosciute. In seguito avrebbe coinvolto anche il conto della moglie e convinto una conoscente ad aprire un conto e a fondare una società.

Un altro uomo di Zurigo avrebbe trasferito, in meno di due mesi, quasi un milione di franchi verso una piattaforma di criptovalute. Per farlo, avrebbe persino fornito a un contatto egiziano l'accesso al proprio conto bancario, autorizzando le operazioni tramite codici SMS.