Bunker in disuso: l'esercito ne valuta la rimessa in esercizio

I requisiti in materia di protezione, resilienza e decentralizzazione dell'Esercito sono aumentati e anche la necessità di spazi di stoccaggio protetti è cresciuta, ha sottolineato a Keystone-ATS il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), confermando una notizia riportata in prima pagina dal "Blick".