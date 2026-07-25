I prezzi della benzina aumentano e raggiungono il livello più alto degli ultimi due anni
Gli automobilisti svizzeri fanno i conti con rincari dovuti a tensioni geopolitiche e problemi nelle forniture.
ZURIGO - Fare il pieno in Svizzera è diventato ancora più costoso. Dopo i forti rincari registrati lo scorso fine settimana, nel giro di pochi giorni i prezzi dei carburanti sono aumentati di altri 4 centesimi al litro, raggiungendo il livello più alto degli ultimi due anni.
Secondo i dati pubblicati sabato dal Touring Club Schweiz (TCS), il prezzo medio della benzina senza piombo 95 è salito a 1,96 franchi al litro, rispetto a 1,92 franchi della precedente rilevazione, pari a un incremento del 2,1 percento.
Anche il senza piombo 98 è aumentato, passando da 2,03 a 2,07 franchi al litro. Il diesel, invece, si attesta in media a 2,14 franchi, rispetto ai precedenti 2,10 franchi.
I prezzi attuali sono i più elevati da circa due anni, ma restano inferiori ai picchi registrati dopo l'attacco russo all'Ucraina nel 2022, quando il carburante senza piombo 95 aveva superato temporaneamente i 2,30 franchi al litro. Dall'inizio della guerra in Iran, a fine febbraio 2026, benzina e diesel sono comunque aumentati di circa il 17-20 percento.
Le cause dell'aumento
L'impennata dei prezzi è dovuta a diversi fattori. Oltre alle tensioni in Medio Oriente, il TCS segnala le difficoltà nelle catene di approvvigionamento causate dalle raffinerie danneggiate in Russia, dalle temporanee riduzioni delle esportazioni di carburante dalla Cina e dal persistente basso livello delle acque del Reno. Quest'ultimo fattore rende più oneroso il trasporto di prodotti petroliferi in Svizzera, poiché le navi cisterna possono caricare meno merce.
Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha restituito parte dei recenti guadagni: venerdì il Brent è sceso sotto i 100 dollari al barile. Questo calo, tuttavia, dovrebbe riflettersi sui prezzi alla pompa solo con un certo ritardo.
Il TCS rileva i prezzi a intervalli irregolari sulla base di campioni. I valori effettivi possono variare a seconda della regione e della stazione di servizio.