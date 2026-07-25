I prezzi della benzina aumentano e raggiungono il livello più alto degli ultimi due anni

Anche il senza piombo 98 è aumentato, passando da 2,03 a 2,07 franchi al litro. Il diesel, invece, si attesta in media a 2,14 franchi, rispetto ai precedenti 2,10 franchi.

I prezzi attuali sono i più elevati da circa due anni, ma restano inferiori ai picchi registrati dopo l'attacco russo all'Ucraina nel 2022, quando il carburante senza piombo 95 aveva superato temporaneamente i 2,30 franchi al litro. Dall'inizio della guerra in Iran, a fine febbraio 2026, benzina e diesel sono comunque aumentati di circa il 17-20 percento.