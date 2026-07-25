Magazzino distrutto dalle fiamme

Il rogo si è sviluppato sabato pomeriggio, poco dopo le 12. Sul posto sono intervenuti rapidamente i pompieri di Bellinzona e delle FFS, che sono riusciti a domare le fiamme. L'incendio aveva nel frattempo già compromesso l'intera struttura, andata completamente distrutta.

Le cause del rogo non sono ancora state chiarite. La Polizia ha aperto un'inchiesta per far luce sull’accaduto. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite, ma i danni materiali sono ingenti.