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GAMBAROGNO

Magazzino distrutto dalle fiamme

Nessuno è rimasto ferito, ma i danni materiali sono ingenti.
Magazzino distrutto dalle fiamme
Magazzino distrutto dalle fiamme
Rescue Media
di Cronaca Ticino
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Magazzino distrutto dalle fiamme
Nessuno è rimasto ferito, ma i danni materiali sono ingenti.

GAMBAROGNO - Un incendio è divampato all'interno di un magazzino situato accanto alla stazione FFS di Ranzo Sant'Abbondio, nel Gambarogno.

Il rogo si è sviluppato sabato pomeriggio, poco dopo le 12. Sul posto sono intervenuti rapidamente i pompieri di Bellinzona e delle FFS, che sono riusciti a domare le fiamme. L'incendio aveva nel frattempo già compromesso l'intera struttura, andata completamente distrutta.

Le cause del rogo non sono ancora state chiarite. La Polizia ha aperto un'inchiesta per far luce sull’accaduto. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite, ma i danni materiali sono ingenti.

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