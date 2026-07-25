Canyonista in difficoltà soccorso dalla Rega

BIASCA - Intervento della Rega nel primo pomeriggio, in Val Pontirone, per soccorrere un canyonista austriaco in difficoltà.



L’allarme è scattato attorno alle 13. Dopo aver individuato l’uomo, l’elicottero - come da prassi - lo ha recuperato tramite l'apposito verricello e successivamente trasportato a terra.



Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, il canyonista è stato visitato dal medico chiamato per verificarne le condizioni di salute. Che, a quanto pare, non dovrebbero destare preoccupazioni.