Dalla Romandia per spegnere l'inferno

Sono poi stati contattati gli enti cantonali di assicurazione di Vaud e Neuchâtel per mettere in piedi un distaccamento romando. Il contingente comprende 23 pompieri del GSIS di Ginevra (tra cui un paramedico e un meccanico), otto del Canton Vaud e due del Canton Neuchâtel, ai quali si aggiunge un pompiere dell'Alta Savoia.

Il convoglio è partito a mezzogiorno con undici mezzi in totale, di cui sei autopompe e cinque veicoli leggeri e logistici. L'arrivo a Bordeaux dovrebbe avvenire in serata.