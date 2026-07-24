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Lusso, mare e... mercato: le vacanze dei rossocrociati

Spiagge da sogno, resort esclusivi e allenamenti: ecco dove stanno trascorrendo l'estate Xhaka, Akanji, Okafor e gli altri protagonisti della Svizzera.
Lusso, mare e... mercato: le vacanze dei rossocrociati
Collage
di 20min.ch | Céline Eicher, Nils Hänggi
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Lusso, mare e... mercato: le vacanze dei rossocrociati
Spiagge da sogno, resort esclusivi e allenamenti: ecco dove stanno trascorrendo l'estate Xhaka, Akanji, Okafor e gli altri protagonisti della Svizzera.
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ANTALYA - Archiviato un Mondiale di successo, è tempo di vacanze per molti protagonisti rossocrociati. Tra resort di lusso, spiagge da cartolina, città d'arte e allenamenti, i calciatori elvetici si stanno godendo qualche giorno di meritato relax prima di tuffarsi nella nuova stagione.

Granit Xhaka ha scelto Antalya, in Turchia, dove sta trascorrendo le ferie con la famiglia in un esclusivo resort nel quale una notte può costare oltre 2'200 franchi. «Le mie persone preferite, la mia vista preferita», ha scritto il centrocampista sui social. Secondo Blick, con lui ci sarebbero anche Breel Embolo e le rispettive famiglie. Atmosfera decisamente più tranquilla, invece, per Djibril Sow, che dopo il Mondiale si è concesso qualche giorno in Toscana, all'insegna della vera "Dolce Vita".

Fabian Rieder ha preferito Creta, alternando serate sul porto a momenti di relax tra spiaggia e villa. Dan Ndoye avrebbe invece scelto la Costiera Amalfitana, mentre Cedric Itten è volato in Spagna, come lascia intendere una delle sue ultime pubblicazioni sui social.

Vacanze in compagnia per Noah Okafor, Ruben Vargas ed Eray Cömert, immortalati insieme tra piscina, locali e momenti di svago. Manuel Akanji, invece, non rinuncia al movimento nemmeno durante le ferie: nelle sue storie Instagram si mostra impegnato in accese partite di padel con gli amici.

Non tutti, però, riescono a staccare completamente la spina. Remo Freuler, sempre più vicino a un trasferimento allo SC Neom in Arabia Saudita, continua a prepararsi in vista della prossima avventura. Lo stesso vale per Ricardo Rodriguez che, ancora senza squadra, sfrutta le vacanze per mantenersi in forma, allenandosi anche sul tapis roulant.

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