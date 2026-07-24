Lusso, mare e... mercato: le vacanze dei rossocrociati

Granit Xhaka ha scelto Antalya, in Turchia, dove sta trascorrendo le ferie con la famiglia in un esclusivo resort nel quale una notte può costare oltre 2'200 franchi. «Le mie persone preferite, la mia vista preferita», ha scritto il centrocampista sui social. Secondo Blick, con lui ci sarebbero anche Breel Embolo e le rispettive famiglie. Atmosfera decisamente più tranquilla, invece, per Djibril Sow, che dopo il Mondiale si è concesso qualche giorno in Toscana, all'insegna della vera "Dolce Vita".