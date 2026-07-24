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Ora è ufficiale: Klopp è il nuovo CT della Germania

L'ex allenatore del Liverpool prende le redini della nazionale tedesca. Succede al silurato Julian Nagelsmann.
Ora è ufficiale: Klopp è il nuovo CT della Germania
IMAGO/Moritz Müller
di 20min.ch | Nino Vinzens
Ora è ufficiale: Klopp è il nuovo CT della Germania
L'ex allenatore del Liverpool prende le redini della nazionale tedesca. Succede al silurato Julian Nagelsmann.
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BERLINO - Ora è ufficiale: Jürgen Klopp è il nuovo allenatore della nazionale tedesca. La Federazione calcistica tedesca (DFB) ha confermato la nomina, mettendo fine alle indiscrezioni che circolavano da tempo. Il 59enne succede a Julian Nagelsmann, sollevato dall’incarico dopo l’eliminazione dal Mondiale.

Klopp non ha mai nascosto il proprio interesse per la panchina della Mannschaft. L’investitura è stata formalizzata oggi, con la presentazione ufficiale come nuovo commissario tecnico della Germania.

Con un contratto fino al 2030, Klopp avrà quattro anni per preparare la prossima Coppa del Mondo. Rinomato per il suo stile offensivo e per il "gegenpressing", sarà chiamato a ridare slancio a una generazione di calciatori tedeschi in difficoltà rispetto agli anni di gloria del passato.

Klopp arriva da un lungo percorso ai massimi livelli. Fino al 2024 ha guidato il Liverpool; in precedenza aveva allenato in Bundesliga il Borussia Dortmund e il FSV Mainz. Più recentemente era impegnato nelle attività calcistiche internazionali del gruppo Red Bull.

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