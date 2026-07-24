Ora è ufficiale: Klopp è il nuovo CT della Germania

Con un contratto fino al 2030, Klopp avrà quattro anni per preparare la prossima Coppa del Mondo. Rinomato per il suo stile offensivo e per il "gegenpressing", sarà chiamato a ridare slancio a una generazione di calciatori tedeschi in difficoltà rispetto agli anni di gloria del passato.

Klopp arriva da un lungo percorso ai massimi livelli. Fino al 2024 ha guidato il Liverpool; in precedenza aveva allenato in Bundesliga il Borussia Dortmund e il FSV Mainz. Più recentemente era impegnato nelle attività calcistiche internazionali del gruppo Red Bull.