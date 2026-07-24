Schmid vale oro: il Tour lo consacra e ora spunta un'offerta da sei milioni

Per Schmid è un piazzamento che vale quasi quanto una vittoria. «Essere staccato da Carapaz su una salita del genere non è certo una vergogna», ha commentato con lucidità al termine della tappa.

La continuità mostrata dal corridore della Jayco AlUla è impressionante. Il giorno precedente aveva già conquistato il secondo posto nella diciassettesima tappa, battuto allo sprint dal belga Jasper Philipsen. Ancora prima aveva firmato il capolavoro di Belfort, imponendosi nella tredicesima frazione e riportando un corridore svizzero al successo al Tour de France dopo quasi sei anni di attesa.