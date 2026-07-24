Brissago abbraccia il "suo" Nazionale

E oggi è tornato proprio a Brissago per ricevere l’abbraccio collettivo di un paese che lo ha di fatto adottato. Un’accoglienza calorosa che ha richiamato sul Verbano una grande folla. Vargas si è mostrato disponibile con tutti: ha firmato magliette, distribuito autografi e concesso selfie e sorrisi a chiunque si avvicinasse.

Nonostante la carriera internazionale lo abbia portato sui principali palcoscenici del calcio mondiale, Vargas ha sempre mantenuto un forte legame con il territorio in cui trascorreva le vacanze estive in visita alla sua nonna materna che abitava a Brissago. «È uno di noi. Si dice che non ci siano ticinesi in Nazionale, ma Ruben in buona parte lo è. Sarebbe bello valorizzare maggiormente le sue radici nella Svizzera italiana», ricordava la sindaca Veronica Marcacci Rossi in un precedente articolo nel quale si ripercorrevano le origini ticinesi del talento nato ad Adligenswil il 5 agosto 1998. «Ancora oggi la mamma di Ruben ha una casa nella nostra zona e viene in Ticino in vacanza».