Pogacar si prende anche l'Alpe d'Huez e cancella Pantani

Dopo quattro anni di assenza, l'Alpe d'Huez è tornata protagonista del Tour de France. Gli organizzatori hanno deciso di fare le cose in grande, inserendola come traguardo per due giorni consecutivi. Una cornice ideale per un campione destinato a entrare nella leggenda. E chi, se non Tadej Pogačar? Lo sloveno ha infatti firmato un'impresa memorabile, conquistando il primo dei due arrivi sull'Alpe d'Huez con una rimonta devastante. Non solo: ha anche cancellato il primato di Pantani, frantumando un record che resisteva da 31 anni.

La tappa, breve ma esplosiva - 127,9 chilometri da Gap con 3'500 metri di dislivello - si è accesa fin dai primi chilometri grazie a una maxi-fuga di 42 corridori. Tra loro anche gli svizzeri Marc Hirschi e Yannis Voisard, oltre alla maglia verde Mads Pedersen, alla maglia a pois Aurélien Paret-Peintre, a Richard Carapaz e a Tom Pidcock, ultimo vincitore sull'Alpe d'Huez. Il gruppo di testa ha accumulato fino a quattro minuti e mezzo di vantaggio sulla maglia gialla.