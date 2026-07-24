LeBron James ai Philadelphia 76ers per due stagioni
Il miglior marcatore della storia della NBA si è impegnato per due stagioni con i Philadelphia 76ers.
NBA - LeBron James proseguirà la sua carriera con i Philadelphia 76ers. La stella statunitense, miglior marcatore della storia della NBA, ha annunciato venerdì sui social network la decisione di disputare una 24esima stagione nel campionato nordamericano, accettando l’offerta della franchigia della Pennsylvania.
Il 41enne, quattro volte campione NBA, aveva comunicato a fine giugno la partenza dai Los Angeles Lakers, squadra con cui militava dal 2018 e con cui aveva conquistato il titolo nel 2020. I 76ers rappresentano la quarta franchigia della sua carriera dopo Cleveland, Miami e appunto i Lakers.
Secondo quanto riferito dal suo agente Rich Paul a ESPN, James ha firmato un contratto biennale del valore di 8 milioni di dollari. «Credo di poter aiutare a fare dei Philadelphia 76ers dei campioni NBA», ha scritto il giocatore su X, dicendosi «così entusiasta» della nuova sfida.
A Philadelphia, James troverà una squadra ambiziosa che può contare su Joel Embiid, oltre alle guardie Tyrese Maxey e VJ Edgecombe. La franchigia ha inoltre recentemente ingaggiato l’ala Jaylen Brown proveniente da Boston.
Nella scorsa stagione con i Lakers, James ha viaggiato a una media di 20,9 punti a partita. Al termine della campagna aveva anche preso in considerazione il ritiro: «Pensavo che fosse finita per me quando la stagione è terminata», ha spiegato, aggiungendo di aver avuto bisogno di tempo per decidere prima di optare per un nuovo capitolo della sua carriera.