LeBron James ai Philadelphia 76ers per due stagioni

Nella scorsa stagione con i Lakers, James ha viaggiato a una media di 20,9 punti a partita. Al termine della campagna aveva anche preso in considerazione il ritiro: «Pensavo che fosse finita per me quando la stagione è terminata», ha spiegato, aggiungendo di aver avuto bisogno di tempo per decidere prima di optare per un nuovo capitolo della sua carriera.