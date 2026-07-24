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Koutsias saluta il Lugano e vola in Portogallo
L'attaccante greco ha firmato per il Famalicão.
Ti-Press
Fonte FCL
Koutsias saluta il Lugano e vola in Portogallo
L'attaccante greco ha firmato per il Famalicão.
LUGANO - Il Lugano ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Georgios Koutsias al Futebol Clube Famalicão, club della Primeira Liga portoghese.
Arrivato in Ticino all’inizio del 2025 dal Chicago Fire, il 22enne attaccante della nazionale greca U21 ha totalizzato 58 presenze con la maglia bianconera, mettendo a segno 14 reti. Cresciuto nel settore giovanile del PAOK Salonicco, Koutsias si prepara ora ad affrontare una nuova sfida nel massimo campionato lusitano.
Il FCL lo ha ringraziato «per l’impegno, la professionalità e le emozioni condivise durante l’anno e mezzo trascorso in bianconero, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera e nella vita personale».
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