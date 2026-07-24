Dopo il no di Guardiola, l'Italia si affida a Pirlo

Da calciatore, Pirlo ha costruito una carriera leggendaria. Cresciuto nel Brescia, ha indossato anche le maglie di Inter, Reggina, Milan, Juventus e New York City, conquistando sei Scudetti, due Champions League e, soprattutto, il Mondiale del 2006 con la Nazionale.

Molto diverso, finora, il percorso in panchina. Dopo aver guidato la Juventus alla conquista di una Coppa Italia e di una Supercoppa Italiana nella sua stagione d’esordio, il 47enne ha allenato la Sampdoria, i turchi del Fatih Karagümrük e lo United FC in Qatar. Ora lo attende una delle sfide più impegnative della sua carriera: riportare l’Italia ai vertici del calcio mondiale.