Dopo il no di Guardiola, l'Italia si affida a Pirlo
Paolo Maldini punta sul campione del mondo 2006 per rilanciare gli Azzurri dopo tre mancate qualificazioni consecutive ai Mondiali.
ROMA - Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la corsa alla panchina della Nazionale italiana aveva ormai un solo grande favorito. Ora è arrivata anche l’ufficialità: sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico degli Azzurri.
Al campione del mondo del 2006 spetterà il compito di rilanciare un’Italia reduce da una delle fasi più difficili della sua storia recente, segnata da tre mancate qualificazioni consecutive ai Mondiali. Archiviata definitivamente la pista Guardiola e mai davvero concretizzate le ipotesi Antonio Conte e Roberto Mancini, il direttore tecnico Paolo Maldini ha scelto di affidare il nuovo corso all’ex regista di Milan e Juventus, che ha firmato un contratto quadriennale.
Da calciatore, Pirlo ha costruito una carriera leggendaria. Cresciuto nel Brescia, ha indossato anche le maglie di Inter, Reggina, Milan, Juventus e New York City, conquistando sei Scudetti, due Champions League e, soprattutto, il Mondiale del 2006 con la Nazionale.
Molto diverso, finora, il percorso in panchina. Dopo aver guidato la Juventus alla conquista di una Coppa Italia e di una Supercoppa Italiana nella sua stagione d’esordio, il 47enne ha allenato la Sampdoria, i turchi del Fatih Karagümrük e lo United FC in Qatar. Ora lo attende una delle sfide più impegnative della sua carriera: riportare l’Italia ai vertici del calcio mondiale.