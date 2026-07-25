A oltre il doppio del limite: Volpato nei guai in Australia

Durante gli accertamenti, la polizia lo ha sottoposto a un test salivare che avrebbe rilevato la presenza di cocaina. Un secondo campione è stato inviato in laboratorio per le analisi di conferma, mentre il giocatore è stato sottoposto anche a un test alcolemico.

In attesa dei risultati definitivi e di eventuali provvedimenti giudiziari, le autorità del Nuovo Galles del Sud hanno già disposto il ritiro della patente per sei mesi.