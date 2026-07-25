A oltre il doppio del limite: Volpato nei guai in Australia
Vacanze da dimenticare per il 22enne del Sassuolo: fermato a 109 km/h in una zona con limite di 50 e ora nei guai dopo un test antidroga.
Vacanze da dimenticare per il 22enne del Sassuolo: fermato a 109 km/h in una zona con limite di 50 e ora nei guai dopo un test antidroga.
SYDNEY - Le vacanze di Cristian Volpato si sono trasformate in un incubo giudiziario. Secondo quanto riferito dal Guardian, il 22enne centrocampista offensivo del Sassuolo è stato fermato dalla polizia a Sydney per un grave eccesso di velocità e sarebbe risultato positivo a un test antidroga.
L'ex talento della Roma viaggiava a bordo della sua BMW a 109 km/h su un ponte dove il limite era di appena 50 km/h, quando è stato intercettato dagli agenti. Il controllo è avvenuto a poche ore di distanza da una precedente multa, ricevuta sempre per aver superato il limite di velocità.
Durante gli accertamenti, la polizia lo ha sottoposto a un test salivare che avrebbe rilevato la presenza di cocaina. Un secondo campione è stato inviato in laboratorio per le analisi di conferma, mentre il giocatore è stato sottoposto anche a un test alcolemico.
In attesa dei risultati definitivi e di eventuali provvedimenti giudiziari, le autorità del Nuovo Galles del Sud hanno già disposto il ritiro della patente per sei mesi.
L'episodio arriva a poche settimane dal Mondiale, nel quale Volpato si era messo in evidenza con la maglia dell'Australia. Pur eliminati ai sedicesimi di finale dall'Egitto, i Socceroos avevano trovato nel fantasista del Sassuolo uno dei protagonisti della spedizione: il 22enne aveva infatti disputato tutte e quattro le partite del torneo, confermandosi tra le rivelazioni della competizione.