Akira Schmid firma con i Panthers

Acquisito dai Panthers il mese scorso nell’ambito di uno scambio con i Vegas Golden Knights, il 26enne nazionale elvetico percepirà uno stipendio di 2 milioni di dollari a stagione. Non era più che il numero 3 nella gerarchia dei portieri a Vegas.

Il bernese si era messo particolarmente in luce durante i playoff del 2023 con la maglia dei Devils, club che lo aveva selezionato al draft nel 2018 (136esima scelta). Aveva allora firmato due shutout al primo turno contro i New York Rangers, di cui uno durante la settima partita.