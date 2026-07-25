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Akira Schmid firma con i Panthers
Il portiere bernese ha sottoscritto un biennale con la franchigia della Florida, che gli offrirà uno stipendio annuo di due milioni di dollari.
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Akira Schmid firma con i Panthers
Il portiere bernese ha sottoscritto un biennale con la franchigia della Florida, che gli offrirà uno stipendio annuo di due milioni di dollari.
FLORIDA - Akira Schmid ha firmato venerdì un contratto di due anni con i Panthers. Lo ha annunciato la franchigia della Florida.
Acquisito dai Panthers il mese scorso nell’ambito di uno scambio con i Vegas Golden Knights, il 26enne nazionale elvetico percepirà uno stipendio di 2 milioni di dollari a stagione. Non era più che il numero 3 nella gerarchia dei portieri a Vegas.
Il bernese si era messo particolarmente in luce durante i playoff del 2023 con la maglia dei Devils, club che lo aveva selezionato al draft nel 2018 (136esima scelta). Aveva allora firmato due shutout al primo turno contro i New York Rangers, di cui uno durante la settima partita.
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