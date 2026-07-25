Riparte una Super League senza padroni

La sensazione è che ci attenda un campionato estremamente equilibrato (verso il basso) e senza una vera corazzata capace di partire nettamente davanti alle altre. I riflettori sono puntati sulle due grandi deluse della scorsa stagione: il Basilea di Stephan Lichtsteiner e lo Young Boys di Gerardo Seoane. Rimaste clamorosamente fuori dalle competizioni europee, entrambe sono chiamate a una risposta immediata: l'obiettivo è tornare a lottare per il titolo.

Tra le principali candidate c'è naturalmente anche il Lugano di Mattia Croci-Torti, trascinato dall'entusiasmo per la nuova AIL Arena. Proprio nel nuovo impianto, domenica alle 16.30, i bianconeri esordiranno in campionato contro il neopromosso Vaduz, con l'obiettivo di evitare una falsa partenza come quella dello scorso anno contro il Thun, anch'esso neo-arrivato in Super League. Le ambizioni della società, d'altronde, sono chiare: conquistare il Championship Group, raggiungere (e possibilmente vincere) la finale di Coppa Svizzera e centrare la qualificazione alla fase campionato di una competizione europea.