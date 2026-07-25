Cerca e trova immobili
Segnalaci
CALCIO

«Da Guardiola a Pirlo? Un azzardo parlarne»

Ad Andrea Abodi non è piaciuta la gestione comunicativa da parte della Figc
«Da Guardiola a Pirlo? Un azzardo parlarne»
Imago
di Fabrizio BerettaGiornalista
«Da Guardiola a Pirlo? Un azzardo parlarne»
Ad Andrea Abodi non è piaciuta la gestione comunicativa da parte della Figc
CALCIO: Risultati e classifiche

ROMA - Da Pep Guardiola ad Andrea Pirlo: l'Italia ha il suo nuovo Commissario Tecnico. Dopo aver sognato in grande con lo spagnolo, e dopo aver incassato il no, Paolo Maldini, Leonardo e Giovanni Malagò hanno virato sul secondo, a cui sarà affidata la missione di riportare in alto gli azzurri dopo una lunghissima serie di bocconi amari.

ITALIA
Dopo il no di Guardiola, l'Italia si affida a Pirlo

La gestione degli ultimi giorni, tuttavia, non è piaciuta al ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che a Sky TG24 si è espresso così, criticando la gestione della trattativa. «Non so se Guardiola ci abbia pensato. Credo che, quando si apre anche solo a livello comunicativo a un'opzione del genere, si debba avere una ragionevole percentuale di certezza di arrivare al risultato; altrimenti è meglio mantenere discrezione. Le alternative mi sembrano talmente distanti tra loro che probabilmente è stato un azzardo tirarle fuori senza la certezza di un sì. Non sono proposte alle quali sentirsi dire “no, grazie” per qualsiasi ragione».

Quindi, su Pirlo... «Le scommesse sono sempre un azzardo e quindi bisogna cercare anche di fare delle scelte che abbiano un senso logico ed è soltanto il campo che poi deciderà quanto questa una scommessa è una scelta lungimirante, visto che l’accordo dovrebbe essere quadriennale. Io mi ero ripromesso e confermo la mia decisione dei giorni scorsi di fare il tifo per una soluzione e di non esprimere opinioni perché comunque sarei stato il primo supporter del Ct e della Nazionale. Quindi mi auguro soltanto che questa scelta fatta dal presidente Malagò, insieme a Paolo Maldini e a Leonardo, possa portare i risultati sperati sapendo che si tratta di un percorso. D'altro canto Pirlo ha un suo percorso da allenatore dove ha dimostrato il suo valore».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
andrea pirlocalciogiovanni malagònazionale italianapaolo maldini
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Qui si sta benissimo. E viviamo con un terzo di quello che spendevamo in Svizzera»
LIVE
CANTONE
2 gior
82

«Qui si sta benissimo. E viviamo con un terzo di quello che spendevamo in Svizzera»

Rissa a bordo, volo EasyJet costretto a rientrare a Tenerife
LIVE
SPAGNA
2 gior
14

Rissa a bordo, volo EasyJet costretto a rientrare a Tenerife

De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»
LIVE
TEGNA
3 gior
3
58

De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»

Caso 14enne alla Farera, Zali indagato per abuso di autorità e tentata coazione
LIVE
CANTONE
2 gior
39
153

Caso 14enne alla Farera, Zali indagato per abuso di autorità e tentata coazione

La canicola prepara la quarta replica?
LIVE
CANTONE
2 gior
18
133

La canicola prepara la quarta replica?

Caduta mortale in montagna in Valle di Blenio
LIVE
BLENIO
2 gior
5
47

Caduta mortale in montagna in Valle di Blenio

«Bigiavo il liceo perché non mi riconoscevo in questa società»
LIVE
CANTONE
1 gior
20
111

«Bigiavo il liceo perché non mi riconoscevo in questa società»

Correva sui binari: il macchinista ferma il treno e lo mette al sicuro
LIVE
MENDRISIO
1 gior

Correva sui binari: il macchinista ferma il treno e lo mette al sicuro

Zali rinuncia. Temporaneamente
LIVE
CANTONE
1 gior
69
179

Zali rinuncia. Temporaneamente

Scandalo Zali, l’UDC rompe il silenzio: «Inadeguato, deve dimettersi»
LIVE
CANTONE
1 gior
82
223

Scandalo Zali, l’UDC rompe il silenzio: «Inadeguato, deve dimettersi»

«Ho dormito in auto e speso oltre 700 franchi»
LIVE
CANTONE
1 gior
30
65

«Ho dormito in auto e speso oltre 700 franchi»

Zali e le pressioni sull'EOC per assumere una conoscente: «Licenziate un frontaliere»
LIVE
CANTONE
2 gior
129
195

Zali e le pressioni sull'EOC per assumere una conoscente: «Licenziate un frontaliere»

Una lettera a tutti i granconsiglieri: «Chiediamo a Zali di dimettersi»
LIVE
CANTONE
1 gior
97

Una lettera a tutti i granconsiglieri: «Chiediamo a Zali di dimettersi»

Turista svizzero morso da un pesce e ricoverato in ospedale
LIVE
ITALIA
2 gior
14
32

Turista svizzero morso da un pesce e ricoverato in ospedale

Salgono sul tetto di uno stabile abbandonato e lanciano oggetti contro la polizia
LIVE
BELLINZONA
1 gior
60
178

Salgono sul tetto di uno stabile abbandonato e lanciano oggetti contro la polizia

«Contenuti di una gravità estrema. Zali faccia un passo indietro»
LIVE
CANTONE
2 gior
81
148

«Contenuti di una gravità estrema. Zali faccia un passo indietro»

L'MPS: «Zali deve seriamente valutare le dimissioni»
LIVE
CANTONE
2 gior

L'MPS: «Zali deve seriamente valutare le dimissioni»

Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo
LIVE
PORTOGALLO
1 gior

Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo

Caso Zali, la Lega convoca i vertici
LIVE
CANTONE
22 ore
58
124

Caso Zali, la Lega convoca i vertici

La volpe nel tombino, i tassi feriti e un rottweiler: «Ma a mordermi è stato un altro»
LIVE
MENDRISIOTTO
2 gior
5
64

La volpe nel tombino, i tassi feriti e un rottweiler: «Ma a mordermi è stato un altro»

Federer e Hewitt, ora sono i figli a far parlare
LIVE
TENNIS
1 gior
1
14

Federer e Hewitt, ora sono i figli a far parlare

«Volevano punire l'Iran, si sono puniti con il petrolio a 3 cifre»
LIVE
GUERRA IN MEDIO ORIENTE
1 gior
4
65

«Volevano punire l'Iran, si sono puniti con il petrolio a 3 cifre»

Ombre sul Mondiale: cosa c'è dietro le sette "allerte gialle"
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
6
16

Ombre sul Mondiale: cosa c'è dietro le sette "allerte gialle"

Stava cercando di entrare in un'auto altrui: la polizia lo interroga e lo lascia andare
LIVE
SEMENTINA
1 gior
77
218

Stava cercando di entrare in un'auto altrui: la polizia lo interroga e lo lascia andare

La figlia più giovane di Brad Pitt vuole rinunciare al cognome del padre
LIVE
STATI UNITI
2 gior
1
24

La figlia più giovane di Brad Pitt vuole rinunciare al cognome del padre

Ristorante Stazione, la famiglia Besomi lascia il testimone dopo quasi un secolo
LIVE
CAPRIASCA
2 gior
2
48

Ristorante Stazione, la famiglia Besomi lascia il testimone dopo quasi un secolo

Zali replica: «Violata la mia sfera privata». E annuncia denunce
LIVE
CANTONE
3 gior
244

Zali replica: «Violata la mia sfera privata». E annuncia denunce

In piazza «per chiedere le dimissioni immediate di Claudio Zali»
LIVE
CANTONE
22 ore
22

In piazza «per chiedere le dimissioni immediate di Claudio Zali»

Il ghiacciolo nato per essere leccato scatena un polverone
LIVE
CANTONE
3 gior
126
267

Il ghiacciolo nato per essere leccato scatena un polverone

«Castagnola il nuovo Bronx?» Il Municipio replica: «Controlli intensificati e mirati»
LIVE
LUGANO
20 ore
16
71

«Castagnola il nuovo Bronx?» Il Municipio replica: «Controlli intensificati e mirati»

Il mega yacht dell'ambasciatore non passa inosservato
LIVE
ITALIA
2 gior
8
87

Il mega yacht dell'ambasciatore non passa inosservato

Lavorava a Lugano la 35enne trovata senza vita a Como
LIVE
CONFINE/CANTONE
4 ore

Lavorava a Lugano la 35enne trovata senza vita a Como

A Bellinzona c'è una nuova palestra a cielo aperto
LIVE
BELLINZONA
1 gior
12
64

A Bellinzona c'è una nuova palestra a cielo aperto

A loro non importa come ti chiami
LIVE
CANTONE
22 ore
6
29

A loro non importa come ti chiami

Bally è sotto sequestro, respinta un'offerta per l'intero gruppo
LIVE
CANTONE
1 gior
4
27

Bally è sotto sequestro, respinta un'offerta per l'intero gruppo

Testa e braccio fuori dall'aereo a 4.500 metri: due minuti interminabili a 600 km/h
LIVE
GRECIA
3 gior
14
31

Testa e braccio fuori dall'aereo a 4.500 metri: due minuti interminabili a 600 km/h

«Non me la sento»
LIVE
ITALIA
1 gior
32
56

«Non me la sento»

Ubriaca urta l’auto della polizia mentre gli agenti soccorrono un gatto ferito
LIVE
ARGOVIA
1 gior
10
47

Ubriaca urta l’auto della polizia mentre gli agenti soccorrono un gatto ferito

Rovista nella spazzatura e se ne va deluso. Un lupo?
LIVE
BEDANO
2 gior
7
27

Rovista nella spazzatura e se ne va deluso. Un lupo?

Il franco mai così debole da sei mesi a questa parte (e l'euro alza la testa)
LIVE
VALUTE
2 gior
2
20

Il franco mai così debole da sei mesi a questa parte (e l'euro alza la testa)

Il franco sta per tornare super?
LIVE
SVIZZERA
16 ore
27

Il franco sta per tornare super?

7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia
LIVE
VACANZE
3 gior
36
105

7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia

La guida incerta lo tradisce
LIVE
CONFINE
2 gior
4
27

La guida incerta lo tradisce

Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»
LIVE
CANTONE
3 gior
47
119

Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»

Sospeso il divieto di indossare costumi da bagno lunghi
LIVE
GINEVRA
3 gior
10
59

Sospeso il divieto di indossare costumi da bagno lunghi

Gironda in fiamme, fra gli sfollati ci sono anche molti svizzeri
LIVE
SVIZZERA
23 ore
13

Gironda in fiamme, fra gli sfollati ci sono anche molti svizzeri

Colpo di scena: il postino licenziato è stato riassunto
LIVE
VAUD
5 ore
34
169

Colpo di scena: il postino licenziato è stato riassunto

Giallo a Como: 35enne ritrovata senza vita nel suo appartamento
LIVE
ITALIA
20 ore

Giallo a Como: 35enne ritrovata senza vita nel suo appartamento

Narcotizzata e abusata 140 volte: la terza vittima dell'ex deputato UDC è l'ex moglie
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Narcotizzata e abusata 140 volte: la terza vittima dell'ex deputato UDC è l'ex moglie

«Sei un'altra persona»
LIVE
CALCIO
2 gior
7
16

«Sei un'altra persona»

ULTIME NOTIZIE SPORT
Volpato, doppio shock in Australia
LIVE
SERIE A
3 ore
4
15

Volpato, doppio shock in Australia

Akira Schmid firma con i Panthers
LIVE
HOCKEY
5 ore

Akira Schmid firma con i Panthers

Riparte una Super League senza padroni
LIVE
SUPER LEAGUE
7 ore
10

Riparte una Super League senza padroni

Lusso, mare e... mercato: le vacanze dei rossocrociati
LIVE
NAZIONALE
18 ore
1
22

Lusso, mare e... mercato: le vacanze dei rossocrociati

Brissago abbraccia il "suo" Nazionale
LIVE
BRISSAGO
18 ore
1
52

Brissago abbraccia il "suo" Nazionale

Koutsias saluta il Lugano e vola in Portogallo
LIVE
FCL
19 ore
3
6

Koutsias saluta il Lugano e vola in Portogallo

Un nuovo regno per King James
LIVE
NBA
20 ore
1

Un nuovo regno per King James

Pogacar si prende anche l'Alpe d'Huez e cancella Pantani
LIVE
TOUR DE FRANCE
21 ore
11
19

Pogacar si prende anche l'Alpe d'Huez e cancella Pantani

Schmid vale oro: il Tour lo consacra e ora spunta un'offerta da sei milioni
LIVE
TOUR DE FRANCE
1 gior
13

Schmid vale oro: il Tour lo consacra e ora spunta un'offerta da sei milioni

Ora è ufficiale: Klopp è il nuovo CT della Germania
LIVE
GERMANIA
1 gior
1
13

Ora è ufficiale: Klopp è il nuovo CT della Germania