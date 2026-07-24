Stare a casa, questo weekend, non è un'opzione

SAVOSA - L'estate ticinese entra nel vivo con un fine settimana che promette di accontentare davvero tutti. Preparatevi a un'autentica “invasione” di note, colori e sapori: dalle piazze animate dagli artisti di strada ai palchi vibranti a ritmo di blues e grande musica classica, fino ad arrivare al fascino senza tempo delle sagre di paese e alle escursioni in mezzo alla natura. Che abbiate voglia di ballare sotto le stelle nei vari open air, di lasciarvi incantare dalla magia del teatro o di godervi un rilassante momento in famiglia sulle rive del lago, le opzioni non mancano di certo. Ecco il programma completo per vivere al meglio queste giornate.



