Musica in riva ai laghi e apoteosi Mondiale
Weekend di grandi eventi in Ticino tra le note del LongLake Festival a Lugano, di Moon+Stars a Locarno, le dirette delle finali in Nordamerica e le tradizionali feste in montagna.
Weekend di grandi eventi in Ticino tra le note del LongLake Festival a Lugano, di Moon+Stars a Locarno, le dirette delle finali in Nordamerica e le tradizionali feste in montagna.
SAVOSA - L'estate ticinese entra nel vivo e ci regala un fine settimana letteralmente esplosivo, capace di accontentare ogni tipo di pubblico. Preparatevi a fare le ore piccole tra i grandi palchi dei festival musicali che animeranno le piazze e le rive dei nostri laghi, ma anche a tifare in compagnia davanti ai maxischermi allestiti per l'attesissimo appuntamento conclusivo con i Mondiali di calcio. Non mancheranno, per chi cerca atmosfere più rilassate, le suggestive crociere d'epoca sul Verbano, le pittoresche sagre di paese tra i monti e gli immancabili appuntamenti con il teatro e la letteratura d'autore. Che abbiate voglia di scatenarvi sotto le stelle o di godervi un momento di pura cultura, il menu di questo “Agendone” è ricchissimo. Ecco il programma completo.
Venerdì 17 luglio
Lugano e dintorni
- Una nuova giornata per LongLake Festival a Lugano: scopri tutti gli appuntamenti odierni sul sito ufficiale.
- Al Museo in erba di Lugano, alle 10.15, va in scena l'atelier per bambini Con le orecchie tese, un'occasione per lasciarsi trasportare dalle note musicali e creare uno spartito con la fantasia.
- Alle 16.15 l'Atelier MASI a Lugano ospita un nuovo momento di creatività per bambini (accompagnati da un adulto), con Jean-Frédéric Schnyder. Ingresso gratuito.
- Nel tardo pomeriggio, a partire dalle 18.30, la Rivetta Tell si anima con le serate di danza inserite nel cartellone di OFF – Collaborazioni con realtà indipendenti.
- Per le vie del centro città prende il via Blues to Bop, il celebre festival diffuso che porta la grande musica blues nelle piazze luganesi con artisti svizzeri e internazionali.
- Alle 20.45, il Boschetto del Parco Ciani si accende con il Chiello Summer Tour 2026 + Santamarea per la rassegna ROAM del LongLake Festival. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- La notte prosegue allo Studio Foce con il LongLake After Party: Rogian + Naomi Nacht + La Fiba. Si balla dalle 23.30 fino alle prime luci dell'alba. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
Mendrisiotto
- Alle 20.30 la Corte signori Tiboni di Vacallo (in caso di pioggia Chiesa di Santa Croce) Concerto dell'OrcheStraVagante per Musicando sotto le stelle.
- All'Oratorio di San Giovanni a Mendrisio, Tombola con ricchi premi, a partire dalle 17.
- A Monte, nella suggestiva cornice della Piazzetta, alle 21 prende vita l'evento Suoni d'acqua. La pittrice Gabriela Spector e il chitarrista Tiit Peterson daranno vita a un affascinante dialogo artistico tra live painting e musica.
Locarnese
- Al Teatro Dimitri di Verscio, alle 17, la Compagnia Due presenta Compagnia Due “Avanti”, un divertente spettacolo clownesco adatto a grandi e piccini che catapulterà il pubblico nel magico mondo del varietà.
- Nel Cortile di Palazzo Morettini a Locarno, alle 18, va in scena Leggendo Stefano Benni, un coinvolgente reading letterario-musicale con la voce di Elena Visconti e le musiche dal vivo di Sandro Schneebeli.
- Alle 19 prende il via l'appuntamento odierno con Moon+Stars: in Piazza Grande The Kolors, Rita Ora e Alan Walker. Non perdetevi nemmeno la programmazione di Piazza Piccola e Piazza Magnolia. Tutti gli eventi sul sito ufficiale.
- Sempre al Teatro Dimitri di Verscio, ma alle 20, i due stravaganti clown del Wakouwa Teatro propongono Wakouwa Teatro “Very Little Circus”, portando in scena la magia del circo senza tendone né segatura.
- A La Fabbrica di Losone, per il festival Voci Audaci, alle 21 si terrà il Concerto Vocalia 5Tet, un viaggio vocale tra improvvisazione, beatbox, rock e world music.
- Per gli amanti del cinema all'aperto, alle 21.15 nel piazzale delle Scuole comunali di Lavertezzo, la rassegna Festeggiamo! propone la proiezione gratuita del film per famiglie Festeggiamo! - Mia e il leone bianco.
Bellinzona e valli
- Alle 17.30, l'Antico Convento delle Agostiniane di Monte Carasso XXXIII Seminario internazionale di progettazione Monte Carasso con la presentazione del libro "Livio Vacchini. La construction paradoxale de la forme", con Paolo Amaldi e Nicola Navone.
- Al Parco Urbano di Bellinzona si fa festa con il Nevermind Music Fest. A partire dalle 18.30 la serata si infiamma a ritmo di folk, punk e gipsy con le esibizioni gratuite di Modena City Ramblers, The Rumjacks e PalkoMuski.
- Al Piazzale Convento di Monte Carasso, alle 20.30, prosegue il Cunvènt Summer Pop-Up con una scatenata Tribute Night animata dal concerto degli One More.
- All'Istituto scolastico di Claro, alle 21, i giovani talenti della colonia teatrale Lazzi di Luzzo portano in scena lo spettacolo Tremate tremate le streghe son tornate, frutto di un intenso laboratorio creativo.
Sabato 18 luglio
Lugano e dintorni
- Una nuova giornata per LongLake Festival a Lugano: scopri tutti gli appuntamenti odierni sul sito ufficiale.
- Alle 9 al Lido di Lugano si tiene l'incontro Donne in dolce attesa: meditazione e chiacchiere, un momento dedicato alla pace, alla connessione e alla condivisione.
- Per gli amanti dell'arte, alle 9.30 partono dal Parco Ciani gli Arte Urbana Tours, delle visite guidate alla scoperta delle opere di street art nei quartieri di Lugano.
- Spostandosi a Sessa, alle 18 la Miniera d'oro fa da cornice al Concerto The Sweet 8 e cena alla Miniera d’oro di Sessa, con un'esibizione vocale seguita da un menu speciale.
- Grande serata musicale al Boschetto del Parco Ciani di Lugano: alle 20 sale sul palco Tarrus Riley ft. Dean Fraser and the Blak Soil Band + Cali P + Biomassa per un imperdibile appuntamento del ROAM Festival all'insegna del reggae. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Nelle piazze del centro di Lugano prosegue Blues to Bop.
- Alle 20 l'Aula Magna del Conservatorio di Lugano ospita la Serata di apertura del Festival Ticino Musica - con La Bohème di Giacomo Puccini.
- A Morcote, presso lo Spazio Garavello 7, Ticino Musica – Ensemble in residence propone alle 19 il concerto del Moser Quartet. I proventi del bar saranno interamente devoluti in beneficenza.
- Alle 23 in Piazza Manzoni a Lugano proiezione della finale terzo-quarto posto dei Mondiali di calcio.
- La notte luganese prosegue allo Studio Foce con il LongLake After Party: Dubolution SOUND SYSTEM a partire dalle 23.30, per ballare e diffondere vibrazioni positive fino alle prime luci dell'alba. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
Mendrisiotto
- Un aperitivo indimenticabile vi aspetta al Fiore di Pietra sul Monte Generoso (Capolago) con il Sunset Party in vetta. Partenza col trenino alle 19 per godersi il tramonto, ottimi cocktail e il DJ set firmato DJ INVE.
- Alle 20.30 la suggestiva Chiesa di San Giovanni a Mendrisio ospita il concerto di Cristina Bianchi (arpa) e Francesco Loi (flauto), un affascinante viaggio musicale che spazia da Bach a Piazzolla.
Locarnese
- La giornata inizia all'insegna del benessere alle 9 con la Presentazione live online, corsi mindfulness per adulti, trasmessa da Cavigliano.
- Sempre alle 9, il Parco della Pace di Locarno accoglie una rigenerante sessione di Yoga e meditazione omm, al termine della quale verrà offerta la colazione.
- A Gerra Gambarogno si celebra la Festa Ai Monti di Sant’Abbondio: si comincia alle 10 con la preparazione, seguita alle 10.45 dalla Santa Messa e poi da un gustoso pranzo a base di polenta e spezzatino immersi nella natura.
- Un tuffo nel passato sul Lago Maggiore: da Magadino salpano le esclusive Crociere sul Piroscafo Piemonte da Magadino per festeggiare i 200 anni di navigazione. La prima partenza è fissata alle 14 (inizio imbarchi alle 13.45). I biglietti sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Per chi preferisce il tardo pomeriggio, una seconda corsa delle Crociere sul Piroscafo Piemonte da Magadino parte alle 16 (inizio imbarchi alle 15.45). Anche in questo caso, i biglietti sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Dalle 17 il lungolago si anima con Brissago in Festa: gastronomia a tema mondiali di calcio, musica dal vivo, spettacoli di magia per bambini e, per concludere in bellezza, uno spettacolo pirotecnico.
- Alle 19 prende il via l'appuntamento odierno con Moon+Stars: in Piazza Grande Heimatliebi, Trauffer e Stubete Gäng. Non perdetevi nemmeno la programmazione di Piazza Piccola e Piazza Magnolia. Tutti gli eventi sul sito ufficiale.
- Alle 19 via alla tradizionale Cittadella Intavolata, organizzata dalla Pro Città Vecchia di Locarno.
- Al Teatro Dimitri di Verscio, alle 20, va in scena il Teatro Dimitri’s Vintage Variété 2026 - NUOVO!, uno spettacolo sorprendente e poetico animato esclusivamente da artisti over 50 ricchi di esperienza e comicità.
- Alle 21, La Fabbrica di Losone diventa teatro del Canto in Cerchio (Megacirclesong), un grande rituale vocale collettivo e immersivo aperto a tutti.
Bellinzona e valli
- I più mattinieri possono fare un giro al tradizionale Mercato del sabato nel centro città di Bellinzona, aperto dalle 7.30.
- Dalle 10, il Teatro Sociale di Bellinzona apre le sue porte al pubblico per le Porte aperte – Teatro Sociale, offrendo visite libere e gratuite all'unico teatro all'italiana della Svizzera.
- Sempre alle 10, la splendida cornice del Castello di Mesocco si trasforma per Erantica, un evento ricco di magia, combattimenti storici, mercatini e concerti dal vivo per tutta la famiglia.
- A Lumino, dalle 11, si festeggia in quota con la Festa ai Monti di Saurù: pranzo in compagnia, riffa, giochi per bambini e la possibilità di esplorare il suggestivo Sentiero dei Pianeti.
- Alle 17.30 via alla festa della Madonna del Carmelo di Ponto Valentino con il suono delle campane, poi alle 20.30 la sfilata dei tamburini della Tradizionale Milizia Napoleonica di Ponto Valentino.
- Serata all'insegna del gusto a Pianezzo, dove alle 18 prende il via la Sagra della costina Sci Club Morobbia presso il Policentro, con ottima carne, buvette e balli.
- Alle 18, la Piázza dal Térc ospita la Festa Nucleo Preonzo, con aperitivo, grigliata in compagnia e intrattenimento musicale.
- L'aeroporto di Ambrì si accende alle 19 per il Summer Carnival Ambrì 2026. Dalle 21.30 la musica decolla con DJ Feed, la tribute band BANDesfroos e ospiti internazionali come Luca Testa e Rudeejay per ballare fino a tardi.
- Alle 19 aprono le porte del Villaggio dei Mondiali al Parco Urbano di Bellinzona. Alle 22 concerto di Julie Meletta per Nevermind Music Fest, alle 23 proiezioni della finale terzo-quarto posto dei Mondiali.
- Al Piazzale Convento di Monte Carasso, alle 20.30, il Cunvènt Summer Pop-Up propone una divertente Karaoke Night per cantare tutti insieme, seguita dalla finale terzo-quarto posto dei Mondiali.
- Per gli appassionati di calcio, alle 23 in Piazza Grande a Giubiasco, GIUBIASCOmondiale2026 trasmette in diretta sul grande schermo l'attesa finale per il terzo posto dei Mondiali.
Domenica 19 luglio
Lugano e dintorni
- Una nuova giornata per LongLake Festival a Lugano: scopri tutti gli appuntamenti odierni sul sito ufficiale.
- Alle 9.30, con partenza dal Parco Ciani di Lugano, si tengono gli Arte Urbana Tours, delle visite guidate alla scoperta delle opere di street art nei quartieri della città.
- Alle 9.30 presso l'Aula Magna del Conservatorio di Lugano Cerimonia di benvenuto del Festival Ticino Musica.
- Dalle 14, a Punta Foce, spazio alla creatività e alla musica con gli Art Lab Events @LongLake: in programma laboratori artistici per famiglie e, a seguire, un pomeriggio di musica elettronica con i DJ set di Smokey & Bandit e Paronomasia.
- Alle 18, il Palazzo dei Congressi di Lugano ospita DivinOvo, un coinvolgente laboratorio pensato per le famiglie.
- Alle 20.30, la Chiesa di S. Orsola a Sessa accoglie le 27me Riflessioni Musicali. Il gruppo Vent Negru proporrà un momento di raccoglimento tra antiche canzoni, musiche popolari e brani di provenienza colta.
- Per tutta la giornata, le piazze del centro di Lugano vibrano al ritmo del Blues to Bop, il celebre festival diffuso che porta in scena artisti svizzeri e internazionali.
- Nell'ambito della rassegna Words, la Darsena del Parco Ciani fa da cornice allo spettacolo “Al figlio del pugile tremano le mani” e a una lettura scenica di Fabiano Alborghetti.
- Per gli appassionati di sport, l'appuntamento è in Piazza Manzoni con i Mondiali di calcio 2026 - Diretta su grande schermo, per vivere insieme le emozioni della finalissima.
Mendrisiotto
- Alle 21 in Piazzale alla Valle a Mendrisio finale Spagna-Argentina dei Mondiali di Calcio 2026.
- Alle 21 in Piazza Indipendenza a Chiasso va in scena l'atto finale dei Mondiali 2026.
Locarnese
- Dalle 19 Festa sul Monte Arnau a Giumaglio: salita in elicottero, alle 11 Santa Messa, alle 12.30 pranzo e alle 14 giochi per bambini e lotteria.
- Dalle 10 alle 17 l'Associazione Fortificazioni del Gambarogno propone una visita guidata all'opera fortificata del Forte Olimpio.
- Dalle 10 via alla Festa della Beata Vergine del Carmelo a Corippo: alle 10 Santa Messa, alle 12.30 maccheronata su riservazione.
- Alle 10.30 salpa la prima delle Crociere sul Piroscafo Piemonte da Locarno. In occasione dei 200 anni di navigazione, lo storico battello torna nel bacino svizzero del Lago Maggiore per un'esperienza esclusiva. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Alle 11.30 l'emozione si sposta ad Ascona con le Crociere sul Piroscafo Piemonte da Ascona, per un altro tuffo in un'epoca leggendaria. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Nel pomeriggio, alle 14.30, è prevista una nuova partenza per le Crociere sul Piroscafo Piemonte da Locarno. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Alle 15.30 si chiude il ciclo con le Crociere sul Piroscafo Piemonte da Ascona. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Alle 17.30, Casa Azul a Gordola apre le porte a POST-MEMETICS - Delfino Fidel. L'evento prevede un talk con Aldo Spinelli, seguito dall'apertura della mostra e, alle 20, dal live del Tarassaco Jazz Ensemble.
- Alle 18, il Teatro Dimitri di Verscio presenta il Cabaret sorelle Forelle. Tre donne e tre clown daranno vita a una serata poetica, comica e irriverente, tra musica e acrobazie, adatta a tutti a partire dai 6 anni.
- A Losone, presso La Fabbrica, prosegue Voci Audaci - Festival di canto e improvvisazione, con workshop, incontri e il Primo Simposio Internazionale sul circlesong per esplorare la forza della voce collettiva.
- Alle 19 prende il via l'appuntamento odierno con Moon+Stars: in Piazza Grande Sarah Connor e Wincent Weiss. Non perdetevi nemmeno la programmazione di Piazza Piccola e Piazza Magnolia. Tutti gli eventi sul sito ufficiale.
Bellinzona e valli
- Alle 8 prendono il via a Ponto Valentino le celebrazioni per la festa della Madonna del Carmelo. Alle 10 Santa Messa e alle 15.30 processione con la Tradizionale Milizia Napoleonica e la Confraternita della Beata Vergine del Carmelo.
- Alle 10, il Parco Saracino di Ghirone si anima con la Giornata polisportiva. Bambini e adulti potranno cimentarsi in tiro con l'arco, arrampicata, bocce, badminton e divertirsi sui gonfiabili.
- Dalle 10 Mercatino dei prodotti locali lungo il fiume Moesa a San Bernardino (GR).
- Alle 10.30, ai Monti di Angone (Anzonico), si celebra la Fescta da mont Angone. Dopo la Santa Messa, la giornata prosegue con un aperitivo, costine alla griglia, polenta e un ricco banco dei dolci.
- Alle 11.30, A La Casina Növa in Val Morobbia (S. Antonio), si tiene In Valletta la Festa dei Patrizi, un tradizionale pranzo aperto a tutti per festeggiare in compagnia.
- Alle 17.30, la Chiesa di S. Maria Assunta a Giubiasco ospita un Concerto di soprano, tromba e organo – Festival Ticino Musica, con le esibizioni di Barbara Meszaros, Frits Damrow e Stefano Molardi.
- Alle 18.30, il Parco Urbano di Bellinzona accende i riflettori sul Nevermind Music Fest. La serata offre alle 19.30 il concerto gratuito di Mefisto Brass, seguito dalla proiezione alle 21 di Spagna-Argentina.
- Alle 21, in Piazza Grande a Giubiasco, l'evento GIUBIASCOmondiale2026 invita tutti i tifosi a riunirsi per assistere alla proiezione su maxischermo dell'attesissima finale dei Mondiali di calcio 2026.
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