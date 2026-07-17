Musica in riva ai laghi e apoteosi Mondiale

SAVOSA - L'estate ticinese entra nel vivo e ci regala un fine settimana letteralmente esplosivo, capace di accontentare ogni tipo di pubblico. Preparatevi a fare le ore piccole tra i grandi palchi dei festival musicali che animeranno le piazze e le rive dei nostri laghi, ma anche a tifare in compagnia davanti ai maxischermi allestiti per l'attesissimo appuntamento conclusivo con i Mondiali di calcio. Non mancheranno, per chi cerca atmosfere più rilassate, le suggestive crociere d'epoca sul Verbano, le pittoresche sagre di paese tra i monti e gli immancabili appuntamenti con il teatro e la letteratura d'autore. Che abbiate voglia di scatenarvi sotto le stelle o di godervi un momento di pura cultura, il menu di questo “Agendone” è ricchissimo. Ecco il programma completo.

