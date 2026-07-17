Cerca e trova immobili
Segnalaci
AGENDONE

Musica in riva ai laghi e apoteosi Mondiale

Weekend di grandi eventi in Ticino tra le note del LongLake Festival a Lugano, di Moon+Stars a Locarno, le dirette delle finali in Nordamerica e le tradizionali feste in montagna.
Musica in riva ai laghi e apoteosi Mondiale
TIPRESS
Tifosi argentini a Lugano.
Fonte RED
elaborata da Redazione
Musica in riva ai laghi e apoteosi Mondiale
Weekend di grandi eventi in Ticino tra le note del LongLake Festival a Lugano, di Moon+Stars a Locarno, le dirette delle finali in Nordamerica e le tradizionali feste in montagna.

SAVOSA - L'estate ticinese entra nel vivo e ci regala un fine settimana letteralmente esplosivo, capace di accontentare ogni tipo di pubblico. Preparatevi a fare le ore piccole tra i grandi palchi dei festival musicali che animeranno le piazze e le rive dei nostri laghi, ma anche a tifare in compagnia davanti ai maxischermi allestiti per l'attesissimo appuntamento conclusivo con i Mondiali di calcio. Non mancheranno, per chi cerca atmosfere più rilassate, le suggestive crociere d'epoca sul Verbano, le pittoresche sagre di paese tra i monti e gli immancabili appuntamenti con il teatro e la letteratura d'autore. Che abbiate voglia di scatenarvi sotto le stelle o di godervi un momento di pura cultura, il menu di questo “Agendone” è ricchissimo. Ecco il programma completo.

Venerdì 17 luglio

Lugano e dintorni

    • Una nuova giornata per LongLake Festival a Lugano: scopri tutti gli appuntamenti odierni sul sito ufficiale.
    • Al Museo in erba di Lugano, alle 10.15, va in scena l'atelier per bambini Con le orecchie tese, un'occasione per lasciarsi trasportare dalle note musicali e creare uno spartito con la fantasia.
    • Alle 16.15 l'Atelier MASI a Lugano ospita un nuovo momento di creatività per bambini (accompagnati da un adulto), con Jean-Frédéric Schnyder. Ingresso gratuito.
    • Nel tardo pomeriggio, a partire dalle 18.30, la Rivetta Tell si anima con le serate di danza inserite nel cartellone di OFF – Collaborazioni con realtà indipendenti.
    • Per le vie del centro città prende il via Blues to Bop, il celebre festival diffuso che porta la grande musica blues nelle piazze luganesi con artisti svizzeri e internazionali.
    • Alle 20.45, il Boschetto del Parco Ciani si accende con il Chiello Summer Tour 2026 + Santamarea per la rassegna ROAM del LongLake Festival. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
    • La notte prosegue allo Studio Foce con il LongLake After Party: Rogian + Naomi Nacht + La Fiba. Si balla dalle 23.30 fino alle prime luci dell'alba. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.

Mendrisiotto

    • Alle 20.30 la Corte signori Tiboni di Vacallo (in caso di pioggia Chiesa di Santa Croce) Concerto dell'OrcheStraVagante per Musicando sotto le stelle.
    • All'Oratorio di San Giovanni a Mendrisio, Tombola con ricchi premi, a partire dalle 17.
    • A Monte, nella suggestiva cornice della Piazzetta, alle 21 prende vita l'evento Suoni d'acqua. La pittrice Gabriela Spector e il chitarrista Tiit Peterson daranno vita a un affascinante dialogo artistico tra live painting e musica.

Locarnese

    • Al Teatro Dimitri di Verscio, alle 17, la Compagnia Due presenta Compagnia Due “Avanti”, un divertente spettacolo clownesco adatto a grandi e piccini che catapulterà il pubblico nel magico mondo del varietà.
    • Nel Cortile di Palazzo Morettini a Locarno, alle 18, va in scena Leggendo Stefano Benni, un coinvolgente reading letterario-musicale con la voce di Elena Visconti e le musiche dal vivo di Sandro Schneebeli.
    • Alle 19 prende il via l'appuntamento odierno con Moon+Stars: in Piazza Grande The Kolors, Rita Ora e Alan Walker. Non perdetevi nemmeno la programmazione di Piazza Piccola e Piazza Magnolia. Tutti gli eventi sul sito ufficiale.
    • Sempre al Teatro Dimitri di Verscio, ma alle 20, i due stravaganti clown del Wakouwa Teatro propongono Wakouwa Teatro “Very Little Circus”, portando in scena la magia del circo senza tendone né segatura.
    • A La Fabbrica di Losone, per il festival Voci Audaci, alle 21 si terrà il Concerto Vocalia 5Tet, un viaggio vocale tra improvvisazione, beatbox, rock e world music.
    • Per gli amanti del cinema all'aperto, alle 21.15 nel piazzale delle Scuole comunali di Lavertezzo, la rassegna Festeggiamo! propone la proiezione gratuita del film per famiglie Festeggiamo! - Mia e il leone bianco.

Bellinzona e valli

    • Alle 17.30, l'Antico Convento delle Agostiniane di Monte Carasso XXXIII Seminario internazionale di progettazione Monte Carasso con la presentazione del libro "Livio Vacchini. La construction paradoxale de la forme", con Paolo Amaldi e Nicola Navone. 
    • Al Parco Urbano di Bellinzona si fa festa con il Nevermind Music Fest. A partire dalle 18.30 la serata si infiamma a ritmo di folk, punk e gipsy con le esibizioni gratuite di Modena City Ramblers, The Rumjacks e PalkoMuski.
    • Al Piazzale Convento di Monte Carasso, alle 20.30, prosegue il Cunvènt Summer Pop-Up con una scatenata Tribute Night animata dal concerto degli One More.
    • All'Istituto scolastico di Claro, alle 21, i giovani talenti della colonia teatrale Lazzi di Luzzo portano in scena lo spettacolo Tremate tremate le streghe son tornate, frutto di un intenso laboratorio creativo.

Sabato 18 luglio

Lugano e dintorni

    • Una nuova giornata per LongLake Festival a Lugano: scopri tutti gli appuntamenti odierni sul sito ufficiale.
    • Alle 9 al Lido di Lugano si tiene l'incontro Donne in dolce attesa: meditazione e chiacchiere, un momento dedicato alla pace, alla connessione e alla condivisione.
    • Per gli amanti dell'arte, alle 9.30 partono dal Parco Ciani gli Arte Urbana Tours, delle visite guidate alla scoperta delle opere di street art nei quartieri di Lugano.
    • Spostandosi a Sessa, alle 18 la Miniera d'oro fa da cornice al Concerto The Sweet 8 e cena alla Miniera d’oro di Sessa, con un'esibizione vocale seguita da un menu speciale.
    • Grande serata musicale al Boschetto del Parco Ciani di Lugano: alle 20 sale sul palco Tarrus Riley ft. Dean Fraser and the Blak Soil Band + Cali P + Biomassa per un imperdibile appuntamento del ROAM Festival all'insegna del reggae. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
    • Nelle piazze del centro di Lugano prosegue Blues to Bop.
    • Alle 20 l'Aula Magna del Conservatorio di Lugano ospita la Serata di apertura del Festival Ticino Musica - con La Bohème di Giacomo Puccini.
    • A Morcote, presso lo Spazio Garavello 7, Ticino Musica – Ensemble in residence propone alle 19 il concerto del Moser Quartet. I proventi del bar saranno interamente devoluti in beneficenza.
    • Alle 23 in Piazza Manzoni a Lugano proiezione della finale terzo-quarto posto dei Mondiali di calcio.
    • La notte luganese prosegue allo Studio Foce con il LongLake After Party: Dubolution SOUND SYSTEM a partire dalle 23.30, per ballare e diffondere vibrazioni positive fino alle prime luci dell'alba. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.

Mendrisiotto

    • Un aperitivo indimenticabile vi aspetta al Fiore di Pietra sul Monte Generoso (Capolago) con il Sunset Party in vetta. Partenza col trenino alle 19 per godersi il tramonto, ottimi cocktail e il DJ set firmato DJ INVE.
    • Alle 20.30 la suggestiva Chiesa di San Giovanni a Mendrisio ospita il concerto di Cristina Bianchi (arpa) e Francesco Loi (flauto), un affascinante viaggio musicale che spazia da Bach a Piazzolla.

Locarnese

    • La giornata inizia all'insegna del benessere alle 9 con la Presentazione live online, corsi mindfulness per adulti, trasmessa da Cavigliano.
    • Sempre alle 9, il Parco della Pace di Locarno accoglie una rigenerante sessione di Yoga e meditazione omm, al termine della quale verrà offerta la colazione.
    • A Gerra Gambarogno si celebra la Festa Ai Monti di Sant’Abbondio: si comincia alle 10 con la preparazione, seguita alle 10.45 dalla Santa Messa e poi da un gustoso pranzo a base di polenta e spezzatino immersi nella natura.
    • Un tuffo nel passato sul Lago Maggiore: da Magadino salpano le esclusive Crociere sul Piroscafo Piemonte da Magadino per festeggiare i 200 anni di navigazione. La prima partenza è fissata alle 14 (inizio imbarchi alle 13.45). I biglietti sono disponibili su Biglietteria.ch.
    • Per chi preferisce il tardo pomeriggio, una seconda corsa delle Crociere sul Piroscafo Piemonte da Magadino parte alle 16 (inizio imbarchi alle 15.45). Anche in questo caso, i biglietti sono disponibili su Biglietteria.ch.
    • Dalle 17 il lungolago si anima con Brissago in Festa: gastronomia a tema mondiali di calcio, musica dal vivo, spettacoli di magia per bambini e, per concludere in bellezza, uno spettacolo pirotecnico.
    • Alle 19 prende il via l'appuntamento odierno con Moon+Stars: in Piazza Grande Heimatliebi, Trauffer e Stubete Gäng. Non perdetevi nemmeno la programmazione di Piazza Piccola e Piazza Magnolia. Tutti gli eventi sul sito ufficiale.
    • Alle 19 via alla tradizionale Cittadella Intavolata, organizzata dalla Pro Città Vecchia di Locarno.
    • Al Teatro Dimitri di Verscio, alle 20, va in scena il Teatro Dimitri’s Vintage Variété 2026 - NUOVO!, uno spettacolo sorprendente e poetico animato esclusivamente da artisti over 50 ricchi di esperienza e comicità.
    • Alle 21, La Fabbrica di Losone diventa teatro del Canto in Cerchio (Megacirclesong), un grande rituale vocale collettivo e immersivo aperto a tutti.

Bellinzona e valli

    • I più mattinieri possono fare un giro al tradizionale Mercato del sabato nel centro città di Bellinzona, aperto dalle 7.30.
    • Dalle 10, il Teatro Sociale di Bellinzona apre le sue porte al pubblico per le Porte aperte – Teatro Sociale, offrendo visite libere e gratuite all'unico teatro all'italiana della Svizzera.
    • Sempre alle 10, la splendida cornice del Castello di Mesocco si trasforma per Erantica, un evento ricco di magia, combattimenti storici, mercatini e concerti dal vivo per tutta la famiglia.
    • A Lumino, dalle 11, si festeggia in quota con la Festa ai Monti di Saurù: pranzo in compagnia, riffa, giochi per bambini e la possibilità di esplorare il suggestivo Sentiero dei Pianeti.
    • Alle 17.30 via alla festa della Madonna del Carmelo di Ponto Valentino con il suono delle campane, poi alle 20.30 la sfilata dei tamburini della Tradizionale Milizia Napoleonica di Ponto Valentino.
    • Serata all'insegna del gusto a Pianezzo, dove alle 18 prende il via la Sagra della costina Sci Club Morobbia presso il Policentro, con ottima carne, buvette e balli.
    • Alle 18, la Piázza dal Térc ospita la Festa Nucleo Preonzo, con aperitivo, grigliata in compagnia e intrattenimento musicale.
    • L'aeroporto di Ambrì si accende alle 19 per il Summer Carnival Ambrì 2026. Dalle 21.30 la musica decolla con DJ Feed, la tribute band BANDesfroos e ospiti internazionali come Luca Testa e Rudeejay per ballare fino a tardi.
    • Alle 19 aprono le porte del Villaggio dei Mondiali al Parco Urbano di Bellinzona. Alle 22 concerto di Julie Meletta per Nevermind Music Fest, alle 23 proiezioni della finale terzo-quarto posto dei Mondiali.
    • Al Piazzale Convento di Monte Carasso, alle 20.30, il Cunvènt Summer Pop-Up propone una divertente Karaoke Night per cantare tutti insieme, seguita dalla finale terzo-quarto posto dei Mondiali.
    • Per gli appassionati di calcio, alle 23 in Piazza Grande a Giubiasco, GIUBIASCOmondiale2026 trasmette in diretta sul grande schermo l'attesa finale per il terzo posto dei Mondiali.

Domenica 19 luglio

Lugano e dintorni

    • Una nuova giornata per LongLake Festival a Lugano: scopri tutti gli appuntamenti odierni sul sito ufficiale.
    • Alle 9.30, con partenza dal Parco Ciani di Lugano, si tengono gli Arte Urbana Tours, delle visite guidate alla scoperta delle opere di street art nei quartieri della città.
    • Alle 9.30 presso l'Aula Magna del Conservatorio di Lugano Cerimonia di benvenuto del Festival Ticino Musica.
    • Dalle 14, a Punta Foce, spazio alla creatività e alla musica con gli Art Lab Events @LongLake: in programma laboratori artistici per famiglie e, a seguire, un pomeriggio di musica elettronica con i DJ set di Smokey & Bandit e Paronomasia.
    • Alle 18, il Palazzo dei Congressi di Lugano ospita DivinOvo, un coinvolgente laboratorio pensato per le famiglie.
    • Alle 20.30, la Chiesa di S. Orsola a Sessa accoglie le 27me Riflessioni Musicali. Il gruppo Vent Negru proporrà un momento di raccoglimento tra antiche canzoni, musiche popolari e brani di provenienza colta.
    • Per tutta la giornata, le piazze del centro di Lugano vibrano al ritmo del Blues to Bop, il celebre festival diffuso che porta in scena artisti svizzeri e internazionali.
    • Nell'ambito della rassegna Words, la Darsena del Parco Ciani fa da cornice allo spettacolo “Al figlio del pugile tremano le mani” e a una lettura scenica di Fabiano Alborghetti.
    • Per gli appassionati di sport, l'appuntamento è in Piazza Manzoni con i Mondiali di calcio 2026 - Diretta su grande schermo, per vivere insieme le emozioni della finalissima.

Mendrisiotto

    • Alle 21 in Piazzale alla Valle a Mendrisio finale Spagna-Argentina dei Mondiali di Calcio 2026.
    • Alle 21 in Piazza Indipendenza a Chiasso va in scena l'atto finale dei Mondiali 2026.

Locarnese

    • Dalle 19 Festa sul Monte Arnau a Giumaglio: salita in elicottero, alle 11 Santa Messa, alle 12.30 pranzo e alle 14 giochi per bambini e lotteria.
    • Dalle 10 alle 17 l'Associazione Fortificazioni del Gambarogno propone una visita guidata all'opera fortificata del Forte Olimpio.
    • Dalle 10 via alla Festa della Beata Vergine del Carmelo a Corippo: alle 10 Santa Messa, alle 12.30 maccheronata su riservazione.
    • Alle 10.30 salpa la prima delle Crociere sul Piroscafo Piemonte da Locarno. In occasione dei 200 anni di navigazione, lo storico battello torna nel bacino svizzero del Lago Maggiore per un'esperienza esclusiva. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
    • Alle 11.30 l'emozione si sposta ad Ascona con le Crociere sul Piroscafo Piemonte da Ascona, per un altro tuffo in un'epoca leggendaria. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
    • Nel pomeriggio, alle 14.30, è prevista una nuova partenza per le Crociere sul Piroscafo Piemonte da Locarno. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
    • Alle 15.30 si chiude il ciclo con le Crociere sul Piroscafo Piemonte da Ascona. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
    • Alle 17.30, Casa Azul a Gordola apre le porte a POST-MEMETICS - Delfino Fidel. L'evento prevede un talk con Aldo Spinelli, seguito dall'apertura della mostra e, alle 20, dal live del Tarassaco Jazz Ensemble.
    • Alle 18, il Teatro Dimitri di Verscio presenta il Cabaret sorelle Forelle. Tre donne e tre clown daranno vita a una serata poetica, comica e irriverente, tra musica e acrobazie, adatta a tutti a partire dai 6 anni.
    • A Losone, presso La Fabbrica, prosegue Voci Audaci - Festival di canto e improvvisazione, con workshop, incontri e il Primo Simposio Internazionale sul circlesong per esplorare la forza della voce collettiva. 
    • Alle 19 prende il via l'appuntamento odierno con Moon+Stars: in Piazza Grande Sarah Connor e Wincent Weiss. Non perdetevi nemmeno la programmazione di Piazza Piccola e Piazza Magnolia. Tutti gli eventi sul sito ufficiale.

Bellinzona e valli

    • Alle 8 prendono il via a Ponto Valentino le celebrazioni per la festa della Madonna del Carmelo. Alle 10 Santa Messa e alle 15.30 processione con la Tradizionale Milizia Napoleonica e la Confraternita della Beata Vergine del Carmelo.
    • Alle 10, il Parco Saracino di Ghirone si anima con la Giornata polisportiva. Bambini e adulti potranno cimentarsi in tiro con l'arco, arrampicata, bocce, badminton e divertirsi sui gonfiabili.
    • Dalle 10 Mercatino dei prodotti locali lungo il fiume Moesa a San Bernardino (GR).
    • Alle 10.30, ai Monti di Angone (Anzonico), si celebra la Fescta da mont Angone. Dopo la Santa Messa, la giornata prosegue con un aperitivo, costine alla griglia, polenta e un ricco banco dei dolci.
    • Alle 11.30, A La Casina Növa in Val Morobbia (S. Antonio), si tiene In Valletta la Festa dei Patrizi, un tradizionale pranzo aperto a tutti per festeggiare in compagnia.
    • Alle 17.30, la Chiesa di S. Maria Assunta a Giubiasco ospita un Concerto di soprano, tromba e organo – Festival Ticino Musica, con le esibizioni di Barbara Meszaros, Frits Damrow e Stefano Molardi.
    • Alle 18.30, il Parco Urbano di Bellinzona accende i riflettori sul Nevermind Music Fest. La serata offre alle 19.30 il concerto gratuito di Mefisto Brass, seguito dalla proiezione alle 21 di Spagna-Argentina.
    • Alle 21, in Piazza Grande a Giubiasco, l'evento GIUBIASCOmondiale2026 invita tutti i tifosi a riunirsi per assistere alla proiezione su maxischermo dell'attesissima finale dei Mondiali di calcio 2026.
Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
eventiticino

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
30
136

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»
LIVE
LUGANO
2 gior
17
33

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3
LIVE
CANTONE
2 gior
18
51

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3

«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta
LIVE
GIUBIASCO
13 ore
89
160

«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile
LIVE
TRAFFICO
2 gior
26
48

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»
LIVE
CANTONE
2 gior
20
31

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido
LIVE
LEONTICA
2 gior

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri
LIVE
CANTONE
2 gior
26
257

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri
LIVE
ITALIA
1 gior

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri

Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto
LIVE
GIUBIASCO
1 gior
75
164

Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»
LIVE
LOCARNO
1 gior
26
163

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine
LIVE
CANTONE
2 gior
13
26

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine

Anziano muore nelle acque del Verbano
LIVE
MAGADINO
1 gior

Anziano muore nelle acque del Verbano

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»
LIVE
CANTONE
5 ore
10
120

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno
LIVE
BREGGIA
1 gior
8
113

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno

La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero
LIVE
SVIZZERA
8 ore
27
77

La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager
LIVE
ITALIA
1 gior
70
66

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager

La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale
LIVE
ZURIGO
10 ore

La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima
LIVE
SOLETTA
1 gior

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima

Argentina da impazzire: è in finale al Mondiale
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
61
124

Argentina da impazzire: è in finale al Mondiale

Sarà una notte turbolenta
LIVE
CANTONE
1 gior
1
37

Sarà una notte turbolenta

È allarme in alta montagna
LIVE
CANTONE
1 gior
5
78

È allarme in alta montagna

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa
LIVE
ITALIA
3 gior
3
47

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa

Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso
LIVE
CANTONE
1 gior

Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso

Turista annega in una piscina privata a Vairano
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior

Turista annega in una piscina privata a Vairano

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli
LIVE
ITALIA
2 gior

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli

Non si trovano quasi più camere
LIVE
LOCARNO
15 ore
10
45

Non si trovano quasi più camere

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
20
65

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale

I due cartelli che confondono gli utenti
LIVE
BELLINZONA
15 ore
23
38

I due cartelli che confondono gli utenti

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale
LIVE
CANTONE
1 gior
3
42

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale

I giovani le auto non le comprano più
LIVE
SVIZZERA
1 gior
8
40

I giovani le auto non le comprano più

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
24
25

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
9

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino

Ti derubano anche qui
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5

Ti derubano anche qui

L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»
LIVE
SVIZZERA
4 gior
155
252

L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»

Lo aspettano in 100'000 ma Haaland scappa dal retro
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
5
38

Lo aspettano in 100'000 ma Haaland scappa dal retro

«Non deve essere ricordata solo come "la vittima di Faido"»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
8
54

«Non deve essere ricordata solo come "la vittima di Faido"»

Temporali e grandine nell'Alto Ticino
LIVE
CANTONE
3 gior
12
11

Temporali e grandine nell'Alto Ticino

Mélanie Laurent e un messaggio che va oltre la finzione
LIVE
LAVERTEZZO
1 gior
10

Mélanie Laurent e un messaggio che va oltre la finzione

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio
LIVE
CANTONE
2 gior
17

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio

Dal calcio alla politica: «Le Malvinas sono argentine». Finale a rischio?
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
33
56

Dal calcio alla politica: «Le Malvinas sono argentine». Finale a rischio?

Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»
LIVE
CANTONE
10 ore
23
56

Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»

«C'era una possibilità su un milione che potesse accadere»
LIVE
MONDIALE 2026
12 ore
1
17

«C'era una possibilità su un milione che potesse accadere»

Cadavere trovato in un campo: mancano testa, mani e piedi
LIVE
SOLETTA
2 gior

Cadavere trovato in un campo: mancano testa, mani e piedi

«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»
LIVE
MAGADINO
6 ore

«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»

L'acquisto della casa diventa un incubo: truffati diversi acquirenti
LIVE
SVIZZERA
1 gior
10
38

L'acquisto della casa diventa un incubo: truffati diversi acquirenti

La cerva Nancy, alla conquista del giardino di casa
LIVE
FIGINO
2 gior
6
116

La cerva Nancy, alla conquista del giardino di casa

«Tuchel è un criminale»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
21

«Tuchel è un criminale»

Sentenza ribaltata: condannati i due agenti della Polizia comunale
LIVE
LUGANO
13 ore
16
85

Sentenza ribaltata: condannati i due agenti della Polizia comunale

Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt
LIVE
MASSAGNO
2 gior
3
27

Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt

ULTIME NOTIZIE AGENDA
Montebellofestival celebra il Novecento
LIVE
BELLINZONA
3 gior
2

Montebellofestival celebra il Novecento

Da Eric Sardinas alle tre anime del blues europeo
LIVE
CEVIO
4 gior

Da Eric Sardinas alle tre anime del blues europeo

BlenioMusica arriva a quota sei
LIVE
VALLE DI BLENIO
1 sett
1

BlenioMusica arriva a quota sei

Ticino Musica, ecco La Bohème: la prova generale è gratuita
LIVE
RIVA SAN VITALE
1 sett
1

Ticino Musica, ecco La Bohème: la prova generale è gratuita

Da Venditti a un'alba da sogno
LIVE
AGENDONE
1 sett
1
9

Da Venditti a un'alba da sogno

Doppio incontro con Blaise Hofmann
LIVE
CANTONE
1 sett

Doppio incontro con Blaise Hofmann

Lui è Bizzarri e loro "Non hanno un dubbio"
LIVE
LUGANO
1 sett
4
11

Lui è Bizzarri e loro "Non hanno un dubbio"

Ci siamo: a Brontallo si riaccende la magia
LIVE
VALLEMAGGIA MAGIC BLUES
1 sett
2

Ci siamo: a Brontallo si riaccende la magia

"Balla coi lupi" torna sul grande schermo a Locarno in una nuova versione restaurata
LIVE
LOCARNO
1 sett
2

"Balla coi lupi" torna sul grande schermo a Locarno in una nuova versione restaurata

Va in scena la passerella finale di un'edizione di successo
LIVE
ASCONA
1 sett
2

Va in scena la passerella finale di un'edizione di successo