Montebellofestival celebra il Novecento

Il programma accosta opere cameristiche e trascrizioni provenienti da centri culturali chiave come Parigi, Vienna, Ungheria, Regno Unito e Stati Uniti, con l’obiettivo di restituire la varietà di linguaggi che hanno caratterizzato l’epoca. Tra gli esempi, la Parigi multiculturale di inizio secolo con il neoclassicismo di Stravinskij, la tradizione popolare di De Falla, il tardo Romanticismo di Fauré e le contaminazioni di Ravel; oppure la Vienna attraversata dal confronto tra l’atonalità di Schönberg, lo stile brillante di Kreisler e il tardo Romanticismo di Korngold.