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BELLINZONA

Montebellofestival celebra il Novecento

Una ventesima edizione tra pluralità stilistica e grandi interpreti, dal 20 al 30 luglio
Montebellofestival celebra il Novecento
MONTEBELLOFESTIVAL
Fonte Montebellofestival
elaborata da Redazione
Montebellofestival celebra il Novecento
Una ventesima edizione tra pluralità stilistica e grandi interpreti, dal 20 al 30 luglio

BELLINZONA - Torna dal 20 al 30 luglio 2026 il Montebellofestival, festival internazionale di musica da camera che festeggia la sua 20a edizione nelle corti medievali del Castello Montebello. Il titolo scelto per quest’anno, "Le tante voci del '900", rende omaggio al pluralismo stilistico del Novecento storico, proponendo un percorso musicale articolato per aree geografiche e correnti estetiche.

Il programma accosta opere cameristiche e trascrizioni provenienti da centri culturali chiave come Parigi, Vienna, Ungheria, Regno Unito e Stati Uniti, con l’obiettivo di restituire la varietà di linguaggi che hanno caratterizzato l’epoca. Tra gli esempi, la Parigi multiculturale di inizio secolo con il neoclassicismo di Stravinskij, la tradizione popolare di De Falla, il tardo Romanticismo di Fauré e le contaminazioni di Ravel; oppure la Vienna attraversata dal confronto tra l’atonalità di Schönberg, lo stile brillante di Kreisler e il tardo Romanticismo di Korngold.

Ad aprire l’edizione sarà una conferenza introduttiva in programma il 20 luglio alle 18.30 alla Biblioteca cantonale di Bellinzona, in collaborazione con RSI/ReteDue e con la partecipazione del relatore Andrea Malvano.

Sul palco si rinnova il tradizionale dialogo tra interpreti affermati e giovani talenti. Accanto al comitato artistico formato dal Quartetto Terpsycordes e da Roberto Arosio, si esibiranno artisti come il pianista Cédric Pescia, la violinista Marta Kowalczyk e il violista Daniel Palmizio, insieme ai giovani musicisti Federico Piccotti, Annika Starc, Riccardo Zamuner, Irenè Fiorito, Erica Piccotti e Raffaella Cardaropoli. Bruno Giuranna seguirà la preparazione dei concerti.

Tra gli appuntamenti principali, il concerto del 29 luglio sarà offerto gratuitamente al pubblico grazie al sostegno del fondo Swisslos. La serata sarà trasmessa in diretta radio da RSI/ReteDue e registrata da ARD, che la proporrà il 2 agosto nell’ambito dell’ARD Radiofestival, ampliando la visibilità internazionale della manifestazione.

Nel corso degli anni, Montebellofestival ha consolidato una rete di collaborazioni e riconoscimenti, tra cui servizi su EuroNews, la partnership con RSI/ReteDue come host broadcast dal 2010, la diffusione dei concerti sulla BBC e la presenza su Stingray Classica. Dal 2023 al 2025 è stato inoltre inserito da Svizzera Turismo tra i principali eventi nazionali.

Immerso nel contesto medievale del Castello Montebello, il festival continua a offrire un’esperienza che unisce musica e convivialità, grazie anche al tradizionale incontro tra artisti e pubblico al termine dei concerti. I concerti si terranno alle 20.30, con serate che includono dinner a partire dalle 19.30. In caso di maltempo, gli eventi si sposteranno al Teatro Sociale di Bellinzona. Il programma prevede tappe dedicate agli Stati Uniti, all’Ungheria, a Vienna, al Regno Unito e a Parigi, con esecuzioni affidate ai diversi ensemble e solisti coinvolti.

Montebellofestival 2026 è sostenuto dalla Città di Bellinzona, dall’Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e valli, da SSR.CORSI e da numerosi enti pubblici e privati. Il programma è consultabile sul sito della manifestazione.

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