Ticino Musica, una giornata tra yoga, formazione e grandi concerti
Il programma di martedì 21 luglio
LUGANO - Prosegue il programma del Festival Ticino Musica con una giornata che intreccia formazione, benessere e musica dal vivo, offrendo al pubblico numerose occasioni per incontrare giovani talenti e docenti di fama internazionale.
Si comincia alle 9 nel Parco del Conservatorio della Svizzera italiana a Lugano con una sessione di yoga aperta a musicisti e non. L’incontro, dedicato al benessere fisico e mentale, è guidato dal maestro di yoga e flautista Paolo Testi, ha una durata di 45 minuti e viene riproposto anche alle 18.
A Soazza la giornata è dedicata alla formazione sulle tastiere antiche con il maestro Stefano Molardi. Dalle 10.30 alle 12.30 la Chiesa di San Martino ospita l’Openclass di organo, mentre dalle 14.30 alle 16.30 l’Ospizio accoglie l’Openclass di Hammerklavier, raro antenato del pianoforte. Il lavoro svolto durante la giornata confluisce nei concerti serali: alle 17.30 all’Ospizio è in programma il concerto di Hammerklavier, mentre alle 20.30 la Chiesa di San Martino ospita il concerto d’organo, entrambi con la partecipazione degli allievi e del maestro Molardi.
La sera vede protagonisti anche i tre Ensemble in residence del Festival Ticino Musica 2026. Alle 20.30, il Cortile della Biblioteca Popolare di Acona fa da cornice al concerto del giovane Quartetto Kontakt, con un programma per flauto e trio d’archi. Alla stessa ora, la Chiesa dei Santi Matteo e Maurizio di Cagiallo ospita il Quartetto d’archi Moser insieme al chitarrista Flavio Banni, mentre la Chiesa di San Biagio a Ravecchia accoglie il quintetto d’ottoni Pucela Brass, formazione spagnola residente al festival.
A chiudere la giornata, alle 21 nell’Aula Magna del Conservatorio della Svizzera italiana, è il concerto “Quintetti con pianoforte”. Sul palco si riuniscono alcuni tra i principali docenti delle Masterclass dell’Academy: Ivan Podyomov (oboe), Romain Guyot (clarinetto), Gabor Meszaros (fagotto), Christian Lampert (corno) e Ulrich Koella (pianoforte), impegnati nell’esecuzione di due capisaldi del repertorio cameristico.
Per informazioni, prenotazioni e aggiornamenti: info@ticinomusica.com – tel. +41 91 980 09 72 – www.ticinomusica.com