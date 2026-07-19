Tutte le sfumature della musica in una sola giornata
Un programma intenso per Ticino Musica, lunedì 20 luglio
LUGANO - Il Festival Ticino Musica 2026 propone per lunedì 20 luglio una giornata densa di appuntamenti che intrecciano formazione, benessere e concerti di alto livello, confermando la sua vocazione a coniugare didattica e produzione artistica.
Si inizia alle 9 al Parco del Conservatorio di Lugano con “Yoga per musicisti e non”, una sessione di 45 minuti guidata dall’istruttore e flautista Paolo Testi. L’iniziativa, aperta a tutti, è pensata per favorire l’equilibrio fisico e mentale e viene riproposta anche alle 18. Informazioni sui prezzi sono disponibili sul sito del Festival.
Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, la Chiesa di San Siro a Canobbio ospita l’Openclass di organo tenuta dal maestro Stefano Molardi. Le lezioni, aperte al pubblico con ingresso libero, offrono l’opportunità di seguire da vicino il lavoro dei giovani organisti provenienti da tutto il mondo, fulcro del percorso formativo del Festival.
In serata, alle 20, la Corte del Municipio di Bellinzona accoglie “Opera a Bellinzona”, seconda tappa della tournée de “La Bohème” messa in scena dai partecipanti all’Opera Studio internazionale “Silvio Varviso”. La scelta di una cornice non convenzionale sottolinea l’impegno di Ticino Musica nel portare la grande opera in spazi suggestivi e accessibili. L’ingresso è libero.
Alle 20.30, la Chiesa di San Siro a Canobbio ospita il concerto “Organo con flauto e archi”, con Stefano Molardi, i partecipanti al corso di organo e il Quartetto Kontakt, ensemble in residence del Festival 2026. Il programma propone un raffinato dialogo tra il suono dell’organo, la leggerezza del flauto e il calore degli archi. Anche in questo caso l’ingresso è libero.
Chiude la giornata, alle 21 nell’Aula Magna del Conservatorio di Lugano, il concerto del violoncellista Till Schuler, vincitore del Concorso Primavera di Praga 2025, accompagnato al pianoforte da Ricardo Alí Alvarez. Un’occasione per ascoltare dal vivo uno dei giovani interpreti emergenti della scena internazionale. Informazioni sui prezzi sono disponibili sul sito del Festival.
Info, iscrizioni e prevendita: www.ticinomusica.com