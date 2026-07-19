Tutte le sfumature della musica in una sola giornata

Si inizia alle 9 al Parco del Conservatorio di Lugano con “Yoga per musicisti e non”, una sessione di 45 minuti guidata dall’istruttore e flautista Paolo Testi. L’iniziativa, aperta a tutti, è pensata per favorire l’equilibrio fisico e mentale e viene riproposta anche alle 18. Informazioni sui prezzi sono disponibili sul sito del Festival.