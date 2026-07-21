Agno Open Air Festival, due weekend di divertimento
Da venerdì 24 a sabato 26 luglio si va dalla storia della dance al revival anni Ottanta, passando per la Notte dei TRibuti
Da venerdì 24 a sabato 26 luglio si va dalla storia della dance al revival anni Ottanta, passando per la Notte dei TRibuti
AGNO - Torna dal 24 luglio al 1° agosto l’Agno Open Air Festival, che nel 2026 festeggia la sua tredicesima edizione. Per sei serate, il Parco Comunale si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto, pronto ad accogliere un programma che attraversa decenni di musica: dalle sonorità dance degli anni ’80 e ’90 alle hit dei primi anni 2000, passando per tributi a icone del rock e del pop e ospiti internazionali.
Il primo weekend
Si apre venerdì 24 luglio con “La Storia della Dance” by Temus, uno dei party anni ’90 più noti della Svizzera italiana. Ospite speciale della serata sarà Dino Brown, preceduto dal dj set di Christian Cattaneo e dalla presentazione ufficiale del festival.
Sabato 25 luglio spazio alla Notte dei Tributi, una maratona live che porterà sul palco Zona Olly, Effetto Vasco e Gods of Tribute, con omaggi a Guns N’ Roses, Bon Jovi e AC/DC. Domenica 26 luglio si chiude all’insegna del revival anni Ottanta: si parte con il Dinner Live Show firmato Abba Club e si prosegue dalle 21:30 con il Party ’80 by Temus, animato da DJ Christian Cattaneo e dalla voce di DJ Miko.
Il secondo weekend
Prende il via giovedì 30 luglio con una serata a ingresso gratuito dedicata allo street food, accompagnata dal DJ set di La Roxy di Radio Ticino. Venerdì 31 luglio, riflettori puntati sul Dance Party: apertura con la School of Deejays di Mastermax, seguita dalle performance di DJ Marco Melandri, Renée La Bulgara e Paolo Noise. A chiudere la serata sarà il duo Da Brozz.
Gran finale sabato 1° agosto, in occasione della Festa Nazionale Svizzera, con la commemorazione ufficiale organizzata dal Comune di Agno, accompagnata dalla Filarmonica e dall’allocuzione del sindaco Thierry Morotti. La serata proseguirà con DJ Matteo Vanetti & Kommy e con il party “Ma Che Ne Sanno I 2000?”, fino all’esibizione degli special guest Sonohra.
Informazioni utili
I biglietti sono acquistabili direttamente all’ingresso, senza prevendita. Le serate del 30 luglio e del 1° agosto sono gratuite, mentre per le altre l’ingresso è di 10 franchi (dai 12 anni). Ogni sera saranno attivi bar, cocktail bar, area food, luna park e area bimbi. Tecnica, luci e video sono curati da EMME SA. In caso di maltempo, gli aggiornamenti saranno pubblicati sui canali social ufficiali del festival.