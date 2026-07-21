Agno Open Air Festival, due weekend di divertimento

Informazioni utili

I biglietti sono acquistabili direttamente all’ingresso, senza prevendita. Le serate del 30 luglio e del 1° agosto sono gratuite, mentre per le altre l’ingresso è di 10 franchi (dai 12 anni). Ogni sera saranno attivi bar, cocktail bar, area food, luna park e area bimbi. Tecnica, luci e video sono curati da EMME SA. In caso di maltempo, gli aggiornamenti saranno pubblicati sui canali social ufficiali del festival.