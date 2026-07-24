«Vedere non è mai un atto neutro»

Marco Franciolli, già direttore del Museo Cantonale d’Arte e del MASI, è attivo dal 1989 come curatore e consulente nel campo dell’arte moderna e contemporanea. La mostra è sostenuta dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino - Fondo Swisslos, dall’Ernst Göhner Stiftung e dalla Fondazione cultura nel Locarnese.